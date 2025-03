Nowe budynki bez schronów. „Takie miejsca były projektowane w przeszłości” RDC 26.03.2025 14:21 W nowym budownictwie brakuje schronów na wypadek wojny – mówiła o tym w Polskim Radiu RDC prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Różewska. Wskazała również na miejsce, które w pierwszej kolejności powinno być zmodernizowane pod względem bezpieczeństwa.

Schron z czasów Zimnej Wojny na Bielanach (autor: Włodzimierz Piątkowski wiceburmistrz Bielan/FB)

W Warszawie brakuje schronów – w audycji „Jest sprawa” prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powiedziała, że miejsca schronienia były projektowane jedynie w przeszłości.

– U nas one są na osiedlach Zatrasie, Żoliborz II. Byłam na Kole, na Mokotowie, Ochocie – wszystkie te budynki z lat 50. i 60. posiadały takie schrony – podkreśliła.

Różewska przyznała, że schronów brakuje.

– We wszystkich pozostałych budynkach, którymi zarządzamy jako Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, nie ma takich miejsc. Mało tego, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych spowodowała, że przenosimy własność wraz z udziałem, czyli w piwnicach. Te komórki, które są przynależne do mieszkań, już są prywatną własnością – powiedziała.

Wskazała również na miejsce, które w pierwszej kolejności powinno być zmodernizowane pod względem bezpieczeństwa. To Teatr Komedia na Żoliborzu.

– To obiekt kultury, z którego korzystamy wspólnie z zarządem miasta. Bywa, że jednocześnie mamy 500 osób i faktycznie wokół tego obiektu przydałoby mi się mieć jakiś schron, a w czasie pokoju, żeby taki schron pełnił na przykład funkcję parkingu, bo na Żoliborzu również parkingów nie ma – dodała.

WSM to największa spółdzielnia mieszkaniowa w stolicy. Działa od 1921 roku.

Schrony trzeba zgłaszać

Co ważne, zgodnie z przyjętą ustawą o ochronie ludności właściciele nieruchomości, którzy posiadają na swoim terenie schron lub miejsce ukrycia, muszą o tym poinformować urząd dzielnicy lub gminy.

– Taki obowiązek mają właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy obiektów budowlanych. Trzeba to zgłosić do 1 kwietnia tego roku. Zgodnie z ustawą ma to być zgłoszone do burmistrza dzielnicy, jeśli chodzi o nasze podwórko warszawskie – mówi burmistrz dzielnicy Ochota Piotr Krasnodębski.

Zgłoszenie schronu pozwoli ocenić, czy może on służyć w sytuacjach zagrożenia.

– To są takie schrony, które zgodnie z tą ustawą były wpisane i funkcjonowały jako schrony do 1 stycznia 2025 roku i teraz trzeba to potwierdzić po to, żeby dzielnice mogły to zweryfikować, sprawdzić, ocenić, jaki jest stan faktyczny i techniczny tych wszystkich schronów – dodaje Kranodębski.

Schron lub miejsce ukrycia można zgłosić mailowo do Wydziału Obsługi Mieszkańców lub przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

