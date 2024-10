Jest reakcja na postulaty działkowców. „Ryzyko likwidacji ogródków znacząco zmaleje” Przemysław Paczkowski 09.10.2024 14:16 Nowe rozporządzenie, które umożliwi wpisanie ogrodów działkowych do wszystkich 13 stref planu ogólnego, jest już gotowe. Ma ono uchronić je przed likwidacją. Jak przekazał nam rzecznik Ministerstwa Rozwoju i Technologii Jakub Stefaniak, wejście nowych przepisów w życie to kwestia kilku tygodni. — Ryzyko likwidacji ogródków znacząco zmaleje — komentuje radca prawny Polskiego Związku Działkowców Bartłomiej Piech.

ROD Rakowiec (autor: UM Warszawa)

Minister rozwoju i technologii reaguje na postulaty działkowców, którzy obawiają się likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych. Będą one mogły być wpisane do wszystkich 13 stref planu ogólnego. We wcześniejszym rozporządzeniu można było je wpisać tylko w 3 strefy, a to według działkowców otwierało furtkę do ich likwidacji.

Rzecznik Ministerstwa Rozwoju i Technologii Jakub Stefaniak informuje, że nowe rozporządzenie jest już gotowe. Jak zaznacza, wejście nowych przepisów w życie to kwestia kilku tygodni.

— Tak jak wnioskował Polski Związek Działkowców, wpisujemy ogrody działkowe do wszystkich 13 stref planistycznych. To w ocenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii da pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich działkowców, którzy obawiali się, że ich ogrody będą przesuwane z tych atrakcyjnych terenów na mniej atrakcyjne — mówi Stefaniak.

Radca prawny Polskiego Związku Działkowców Bartłomiej Piech podkreśla, że dzięki temu ryzyko likwidacji ogródków znacząco zmaleje.

— Cieszymy się z tego, że ministerstwo opiera postulaty PZD. Oczywiście jest to na razie projekt. Czekamy na to, aby ten projekt stał się prawem. Wtedy będziemy mogli działkowcem powiedzieć, że rzeczywiście już ryzyko znacząco zmalało — zaznacza Piech.

Walka o ogrody działkowe

Protesty przeciwko likwidacji ogrodów działkowych od wielu miesięcy trwają m.in. w Warszawie, kiedy to stolica wyłożyła do konsultacji studium rozwoju miasta. Kilka ROD-ów zostało oznaczonych jako teren pod funkcje mieszkalne i usługowe.

— Tylko wpisanie do planu funkcji ogrodu działkowego może nas ochronić — mówi Sylwia Wąsikowska, prezes ROD „Kaloria”, którego na ogrodzeniu pojawił się transparent sprzeciwiający się likwidacji. — To jest niepokojące, bo z jednej strony mamy do czynienia z takim trendem, który mówi, że mamy kryzys klimatyczny, z drugiej strony swobodnie proponuje się likwidację zorganizowanych od wielu dziesiątek lat terenów zielonych, terenów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe, które jak wiemy, mają swoje walory — dodaje.

Do 30 września można było składać swoje uwagi do powstającego w Warszawie planu ogólnego. To najważniejszy dokument planistyczny miasta. Uwzględnia m.in. rodzaj oraz wysokość zabudowy w danym miejscu.

