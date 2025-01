Polskie Radio RDC gra z WOŚP. Do wylicytowania spotkanie z psim behawiorystą Adam Abramiuk 24.01.2025 15:09 Trzydziesty trzeci Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Wciąż można licytować spotkanie z psim behawiorystą i autorem audycji „Na psa urok” Karolem Kosiorowskim, a także z jego labradorem Rio. — Obiecuję, że to będzie fajne spotkanie — zachęca Kosiorowski.

Karol Kosiorowski i Rio (autor: RDC)

W Polskim Radiu RDC przypominamy o naszej specjalnej aukcji w ramach 33. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Można wygrać wspólny spacer z prowadzącym audycję „Na psa urok” i jego wiernym labradorem Rio.

— To nie jest tylko aukcja dla tych, którzy mają psa i chcieliby na przykład sprawdzić, jakie ma kompetencje, albo zrobić fajny spacer socjalizacyjny, albo sprawdzić, czy pies ma jakieś problemy do przepracowania. Ci, którzy nie mają psa, też mogą licytować. Obiecuję, że to będzie fajne spotkanie. Będzie można przytulać Rio, będzie można się z nim bawić — mówi Kosiorowski.

Polskie Radio RDC gra z WOŚP | RDC

Podczas spaceru można będzie lepiej poznać tajniki psów.

— Porozmawiamy też o tym, jak komunikować się z psem, jak psy do nas mówią w swoim psim języku i jak my wysyłamy im nasze ludzkie komunikaty, jak psy je odbierają i jak czytają i jak poprawić te relacje między człowiekiem a psem. Możemy też porozmawiać o tym, jak psy komunikują się między sobą, jak rozpoznawać, kiedy pies nie ma ochoty spotykać się z innym psem albo wręcz przeciwnie — zachęca Kosiorowski.

„Zrozum język psów: Spotkanie z Karolem Kosiorowskim - psim behawiorystą i autorem audycji w Polskim Radiu RDC oraz jego labradorem Rio” — pod taką nazwą można znaleźć licytację Polskiego Radia RDC w ramach 33. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku środki z licytacji będą przeznaczone na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej. Wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę.

