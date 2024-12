Jak zadbać o zdrowie podczas sylwestrowej zabawy? Porady dietetyka Olga Kwaśniewska 31.12.2024 17:31 Najważniejsze to jeść niewielkie porcje i ograniczyć alkohol — radzi przed sylwestrową nocą dietetyk Katarzyna Kowalcze. Jeden gram alkoholu to aż 7 kilokalorii. Z kolei jeden gram tłuszczu ma 9 kilokalorii. — Najbardziej cierpi nasza wątroba, dlatego że musi zmierzyć się w tę noc noworoczną z utylizacją toksyn — dodaje ekspertka.

Jak zadbać o zdrowie w sylwestra? (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

W Polskim Radiu RDC zapytaliśmy dietetyka o porady na sylwestrową noc. Zdaniem ekspertki, najważniejsze to jeść niewielkie porcje i ograniczyć alkohol.

Katarzyna Kowalcze podkreśla, aby nie jeść tłusto. Jak wyczula dietetyczka, osoby, które będą spożywać alkohol, nie powinny się głodzić.

— Sałatki jak najbardziej, czy przekąski różnego rodzaju, jakieś koreczki, tartinki, mało symbolicznie. I tutaj ten umiar wtedy jakoś umiemy gdzieś sobie narzucić — mówi Kowalcze.

Alkohol jest bardzo kaloryczny i warto go ograniczyć.

— Warto ograniczyć do minimum, pamiętając o jego wysokiej energetyczności. Po tłuszczach to jest drugi składnik, jeśli chodzi o wartość energetyczną. Jeden gram alkoholu to jest aż 7 kilokalorii. Jeden gram tłuszczu - 9 kilokalorii. A odejmowane od czci i wiary węglowodany tylko 4 kalorie mają — informuje ekspertka.

Jeśli pijemy alkohol, to najlepiej symboliczną lampkę szampana o północy. Jak podkreśla dietetyczna, nie powinno się mieszać napojów procentowych.

— To jest taka mieszanka piorunująca i dosyć trudna do zmetabolizowania. W ogóle najbardziej cierpi nasza wątroba, dlatego że ona musi zmierzyć się w tę noc noworoczną z utylizacją toksyn. Teraz jeżeli alkoholowi towarzyszy niedobór płynów, to faktycznie te dolegliwości dnia następnego są bardziej spotęgowane. Czyli to, co mogłabym doradzić, to niezapominanie o wodzie — dodaje Kowalcze.

Dobre nawodnienie to podstawa, także dzień później. Zwykła woda lub z cytryną pozwoli poprawić trawienie i odpocząć wątrobie.

