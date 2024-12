Moda na fajerwerki powoli zanika? „Świadomość ludzi się zmienia”

Mimo że co roku na Szpitalne Oddziały Ratunkowe wciąż trafiają osoby, które w niewłaściwy sposób używały materiałów pirotechnicznych, to moda na fajerwerki powoli zanika. Najczęstszymi urazami są poparzenia, lecz dochodzi również do oderwania palców lub nawet kończyn. — Chyba świadomość ludzi się zmienia i to jest akurat bardzo dobre — usłyszał reporter Polskiego Radia RDC od jednego z mieszkańców Warszawy.