Premier Donald Tusk: 2025 będzie rokiem pozytywnego przełomu RDC 31.12.2024 13:06 Premier Donald Tusk otwierając ostatnie tegoroczne posiedzenie rządu powiedział, że 2025 będzie rokiem pozytywnego przełomu. Wskazał, że Polska sprawując prezydencję w Radzie UE będzie dźwigać odpowiedzialność za Europę. Wyraził też nadzieję, że wybory prezydenckie „dokończą porządki” w Polsce.

Premier RP Donald Tusk (autor: PAP/Radek Pietruszka)

Premier RP Donald Tusk przyznał, że mijający rok był trudny i był „jednym wielkim wyzwaniem”. Zwracając się do ministrów podkreślił, że większość z nich miała świadomość, jak trudnego dzieła się podejmuje, przejmując rządy po Prawie i Sprawiedliwości.

Dodał, że ostatnie godziny 2024 roku pokazały jak w soczewce, z jak wielkim problemem Polska się zmaga po latach bałaganu prawnego. Nawiązał w ten sposób do poniedziałkowej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która po decyzji Sądu Najwyższego przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r., ale zaznaczyła jednocześnie, że nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która przyjęła skargę PiS na wcześniejsze odrzucenie przez PKW tego sprawozdania, jest sądem i nie przesądza o skuteczności orzeczenia tej izby.

Szef rządu stwierdził też, że minister finansów Andrzej Domański jest „przykładem tego, ile trzeba odporności i pewności moralnych i prawnych racji, by dobrze prowadzić polskie sprawy”.

Tusk podziękował ministrom i wszystkim Polakom za wyrozumiałość i cierpliwość. „Wiem, że każdy w Polsce, bez względu na poglądy, chciałby, aby zbliżający się rok był łatwiejszy, przyjemniejszy, bez konfliktów” — dodał.

Rok pozytywnego przełomu

Według szefa rządu, 2025 „będzie rokiem pozytywnego przełomu”. „Nie mamy innego wyjścia. Polska musi wygrać ten rok i jesteśmy na dobrej drodze” — oświadczył Tusk.

Wskazał, że przez pierwsze pół roku Polska będzie sprawować prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, „dźwigać odpowiedzialność za Europę” i że w tym samym czasie w Polsce będzie trwała kampania przed wyborami prezydenckimi. „Będziemy tkwili, przynajmniej do lipca, w systemie prawa i bezprawia, ale damy sobie z tym radę” — powiedział premier.

Zaznaczył, że 2025 rok będzie kluczowy z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa, a tematowi bezpieczeństwa będzie w dużej mierze poświęcone polskie przewodnictwo w UE.

Państwo zdolne do budowania bezpieczeństwa

Ocenił też, że Polska będzie w 2025 roku silna jak nigdy w swojej nowoczesnej historii. Powiedział, że jest dumny z tego, iż Polska staje się symbolem państwa zdolnego do budowania bezpieczeństwa. „Staliśmy się i będziemy w 2025 r. to potwierdzali, liderem polityki bezpieczeństwa, nie tylko w tej części Europy, ale na całym kontynencie” — powiedział Tusk.

Podkreślił przy tym, że bezpieczeństwo jest też po to, aby dać mocny sygnał rozwoju. Według niego, mijający rok był pierwszym, kiedy „można powiedzieć, że polska gospodarka obudziła się”, a 2025 będzie rokiem pozytywnego przełomu.

„Jeśli dobrze wykorzystamy pierwsze sześć miesięcy i przygotujemy ten przełom pod względem prawnym, ustrojowym — bo musimy dokończyć te porządki, wzięliśmy to na siebie, nie wszystkim się to podoba, ale będziemy tutaj konsekwentni — po to, aby w drugiej połowie 2025 r. wszyscy odczuli tę wielką energię. Pójdziemy razem naprawdę do przodu i to będzie już nie tylko statystyka, ale będzie odczuwalne w każdym polskim domu, w każdym polskim mieście, w każdej polskiej gminie” — powiedział Tusk.

Dodał, że Polska „będzie miejscem, o którym cały świat będzie mówił z uznaniem, już nie tylko dlatego, że obroniliśmy demokrację, ale dlatego że budujemy ten wielki sukces cywilizacyjny”.

Polska będzie przewodniczyć Radzie UE od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku. Będzie to druga polska prezydencja - wcześniej Polska sprawowała ją w drugiej połowie 2011 r.

Wybory prezydenckie odbędą się w maju przyszłego roku.

