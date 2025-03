Premier D.Tusk apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy o zawieszeniu prawa do wniosków azylowych RDC 21.03.2025 10:27 Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta o szybkie podpisanie ustawy dotyczącej zawieszenia prawa do składania wniosków azylowych. Szef rządu zapowiedział, że natychmiast po podpisaniu zostanie wydane odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Ma być również przeprowadzona kampania w krajach pochodzenia migrantów informująca, że Polska nie przyjmuje wniosków azylowych o osób nielegalnie przekraczających granicę.

Premier Donald Tusk (autor: PAP/Wiktor Dąbkowski)

Na konferencji prasowej po szczycie UE Donald Tusk zaapelował do prezydenta o szybkie podpisanie ustawy dotyczącej zawieszenia prawa do składania wniosków azylowych. Premier wyjaśniał, że oczekująca na podpis prezydenta ustawa zmniejszy presję migracyjną na wschodnią granicę.

- Ustawa, która umożliwi rządowi wprowadzenie tej nowej reguły, czyli zawieszenie prawa do składania wniosków azylowych w Polsce. My nie mamy czasu, my Polacy, bo jeśli tak jak powiedziałem każdego dnia odnotowujemy 100, 150, 200 prób przekroczenia nielegalnego granicy, to oni próbują przekroczyć polską granicę, bo spodziewają się, że będą mogli złożyć ten wniosek o azyl. Jeśli prezydent podpisze tę ustawę, to my rozporządzenie wprowadzimy natychmiast - mówił premier.

Co z granicą z Niemcami?

Szef rządu zadeklarował, że nie ma planów wprowadzenia kontroli na zachodniej granicy Polski, by zmniejszyć liczbę nielegalnych migrantów przybywających z Niemiec. Zapewnił również, że Polska nie będzie przyjmowała migrantów w ramach paktu migracyjnego.

- Wiecie jak bardzo wielu ludzi mieszka po naszej stronie, pracuje tam albo odwrotnie. Więc zamykanie granicy i przywracanie sytuacji sprzed wejścia do Unii Europejskiej wydaje mi się niepotrzebnie brutalnym i bardzo uderzającym w interesy zwykłych ludzi przedsięwzięciem. Zresztą moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. Ze względu na presję migracyjną, ze względu na to ile mamy uchodźców z Ukrainy, Polska nie będzie realizowała tych punktów traktatu. Nie przyjmiemy migrantów z innych krajów europejskich - wskazał Tusk.

Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski przewiduje możliwość czasowego zawieszenia prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową w naszym kraju. O zawetowanie przepisów zaapelowały do prezydenta Andrzeja Dudy organizacje społeczne zaangażowane w pomoc uchodźcom. Ich zdaniem nowelizacja ustawy nie poprawi bezpieczeństwa i może doprowadzić do zwiększenia chaosu na granicach państwa oraz spowodować zagrożenia dla osób uciekających przed prześladowaniami.

