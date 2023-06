Od dziś upały. W tym tygodniu nawet ponad 30 stopni Celsjusza Beata Głozak 19.06.2023 06:15 Upały wkraczają nad Polskę. We wtorek będzie już ponad 30 st. Celsjusza. Wytchnienie przyniesie tylko noc. W środę gwałtowne burze – prognozuje synoptyk IMGW Jakub Gawron.

W tym tygodniu czekają nas upały. W niedzielę było jeszcze umiarkowanie ciepło, choć na zachodzie kraju termometry pokazały 26 stopni. - Ale w poniedziałek cieplejsze powietrze wkroczy śmielej nad Polskę. W południowej i południowo-zachodniej części kraju możemy się spodziewać 30 stopni Celsjusza – mówi synoptyk IMGW Jakub Gawron.

We wtorek cała Polska – wyłączając krańce północne – będzie w strefie upalnego powietrza. Temperatury od 27 do nawet 31 stopni. Jedynie nad morzem trochę chłodniej: 23–25 st. Podobna pogoda także w środę. - Czyli od poniedziałku z dnia na dzień coraz cieplej, a miejscami nawet upalnie – podsumowuje synoptyk.

Bez tropikalnych nocy

Dodaje, że od upałów wytchnienie przyniesie nam noc. - Najwyższe wartości temperatury minimalnej prognozowane na przyszły tydzień to ok. 18 st., a więc nie zostanie przekroczona granica 20 st., która stanowi cezurę tropikalnych nocy – wyjaśnia Jakub Gawron.

Synoptyk ma dobre wiadomości dla tych, którzy nie lubią upałów. - Od środy będzie gorąco, w czwartek ma się już trochę ochładzać, a w piątek, kiedy uczniowie będą kończyli rok szkolny, słupki na termometrach zatrzymają się przy wartościach 20–25 stopni - przewiduje.

- Na razie nie zapowiada się na to, że upał utrzyma się do początku wakacji. Ale wszystko może się jednak zmienić - dodaje.

Już od środy miejscami pojawią się gwałtowne burze. - Będziemy mieli do czynienia z przechodzeniem frontów, a to jest wyzwalacz energii potrzebnej, aby burze mogły się utworzyć - wyjaśnia.

W ocenie synoptyka IMGW zagrożenie pożarowe zostało zminimalizowane na północnym zachodzie i południowym wschodzie. - Tam też sytuacja będzie się poprawiać, ponieważ będzie padać. Ale na południowym zachodzie i w centrum kraju to zagrożenie pożarowe wciąż jest wysokie, a miejscami bardzo wysokie. Nadejście suchych dni pogorszy sytuację – mówi Gawron.

Ważna woda i unikanie słońca

Zapytaliśmy specjalistę, jak zadbać o zdrowie w tak trudnym czasie.

- Jeśli możemy, unikajmy długiego przebywania na słońcu - mówi prof. kardiologii Artur Mancarz. - Jest ryzyko zmian skórnych które pojawiają się przy dużym nasłonecznieniu. Podczas upału człowiek może się łatwo odwodnić. Powinniśmy pić wodę bo to najlepszy sposób nawadniania się - podkreśla.

- Przypilnujmy nasze babcie i dziadków - apeluje Mancarz. - Głównie odwodnienie to problem osób starszych. U osób młodych mają ośrodek pragnienia wystarczająco sprawny i nie dopuszcza on do odwodnienia. Osoby starsze natomiast mogą przeoczyć zapotrzebowanie organizmu na wodę, dlatego przypominajmy im - zaznacza.

Na odwodnienie szczególnie powinny uważać osoby z problemami sercowo-naczyniowymi. - Odwodnienie przyspiesza rytm serca. Dla osób z miażdżycą zmiana rytmu serca może wywołać powikłania kardiologiczne, bóle wieńcowe, zmiany zakrzepowe - ostrzega.

