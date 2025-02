Rozpoczyna się nabór do programu „NaszEauto”. Jaką dotację można uzyskać?

Dziś rozpoczyna się nabór do programu „NaszEauto”. Chodzi o wspieranie zakupu elektrycznych samochodów osobowych w Polsce. Zastąpił on program „Mój elektryk”, który skończył się 31 stycznia. Maksymalnie będzie można uzyskać dotację 40 tysięcy złotych do zakupu lub leasingowanego auta elektrycznego. Nowe rozwiązania są przeznaczone dla osób fizycznych i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.