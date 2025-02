Wsparcie polskiego cyberbezpieczeństwa. MON i Microsoft podpisały porozumienie RDC 17.02.2025 19:31 Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa Microsoft Polska Krzysztof Malesa podpisali w poniedziałek porozumienie o współpracy. Chodzi m.in. o skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa Microsoft Polska Krzysztof Malesa (autor: PAP/Leszek Szymański)

Polska jednym z trzech krajów, które najczęściej są na celowniku cyberagresorów — mówili w Warszawie przedstawiciele resortu obrony. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę o współpracy z amerykańską firmą Mirosoft w zakresie wsparcia polskiego cyberbezpieczeństwa.

W uroczystości wziął udział wiceprezes Microsoft Brad Smith, który wcześniej spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Wówczas ogłoszono, że do 2026 r. firma ta zainwestuje 700 mln USD na wzrost mocy obliczeniowych w Polsce i potwierdzono inwestycję 2,8 mld zł w centrum danych na Mazowszu.

— Bardzo dziękuję za otwartość ze strony Microsoftu. To jest takie nasze strategiczne partnerstwo — mówił szef MON po podpisaniu porozumienia.

— Dzisiejsze porozumienie jest bardzo ważne dla przyszłości, ponieważ jedynym sposobem, żeby zabezpieczyć naszą przyszłość jest to, żebyśmy byli na pierwszej linii frontu nowej technologii — dodał Smith.

Co zapewni porozumienie?

W porozumieniu chodzi m.in. o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w Wojsku Polskim, skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz prowadzenie działań naukowych. Jak wcześniej informowano, MON wraz z firmą Microsoft przystąpiły do rozmów dotyczących poszerzenia obszarów wsparcia w zakresie wykorzystania technologii przełomowych w sektorze obronnym, przede wszystkim w zakresie wykorzystania modeli przetwarzania w chmurach obliczeniowych, sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych.

Smith poinformował, że w ramach zawartego porozumienia Polskie Siły Zbrojne zostaną wyposażone w zdolności AI. — Drugi wymiar, jeszcze ważniejszy nawet, to koncentracja na tym, by wykorzystywać przełomowe technologie, by wzmacniać obronność — dodał.

— Jesteśmy zaszczyceni zaufaniem ze strony tak poważnego partnera — mówił Kosiniak-Kamysz, wskazując, że Microsoft współpracuje z Polską od 32 lat. — Od 32 lat rozwijamy się cyfrowo. Polska jest tym krajem, gdzie przyswajanie nowych technologii jest największe na świecie — przekonywał.

„Wojna w cyberprzestrzeni już trwa”

Szef MON podkreślił przy tym, że wszelkie wojny wygrywa się także siłą obywateli, a tej nie będzie, jeśli nie będą oni bezpieczni w cyberprzestrzeni. — Wojna w cyberprzestrzeni już trwa i albo na nią odpowiadamy, żeby bronić naszych wartości (...), albo bierni będziemy czekać, aż te wartości upadają — stwierdził.

Ministrowi obrony wtórował jego zastępca Cezary Tomczyk, który również wziął udział w uroczystości podpisania porozumienia. — Dzisiaj widzimy, że kwestie innowacji, budowania zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa są tak samo ważne jak te zdolność tradycyjne — powiedział. Podkreślił również, że pod tym względem Polska jest jednym z trzech najczęściej atakowanych krajów świata. — My dokładnie wiemy, kto nas atakuje (...) Wiemy, że to są siły związane z Rosją albo bezpośrednio Rosjanie. (....) Płacimy taką cenę za wsparcie Ukrainy — powiedział.

Kwestii pomocy udzielanej Ukrainie poświęcona była duża część przemówienia wiceprezesa Microsoft. Podkreślając, że Microsoft bardzo zaangażował się w pomoc, Smith ocenił, że wciąż jest to „nic” w porównaniu z tym, co robią Polacy. Przedstawiciel koncernu dziękował za to, wskazując, że działania te miały na celu „obronę wolnego świata”.

