Premier: nie przewidujemy wysłania polskich żołnierzy na teren Ukrainy RDC 17.02.2025 12:53 Nie przewidujemy wysłania polskich żołnierzy na teren Ukrainy, natomiast będziemy wspierali państwa, które ewentualnie będą chciały takich gwarancji udzielić – powiedział w poniedziałek premier Donald Tusk przed wylotem do Paryża na nieformalne spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w Europie.

Donald Tusk (autor: PAP/Paweł Supernak)

Premier przed wylotem na szczyt w Paryżu przekazał, że rząd nie przewiduje wysłania polskich żołnierzy na teren Ukrainy.

Szef rządu zapewnił też, że Polska nadal będzie wspierała Ukrainę, jak zaznaczył, tak jak do tej pory. – Organizacyjnie, zgodnie z naszymi możliwościami: finansowo, humanitarnie i jeśli chodzi o pomoc militarną – wyjaśnił Tusk.

Jak wskazał, na spotkaniu w Paryżu będzie „bardzo twardo”, apelował do pozostałych liderów o to, by podejmować decyzje „o finansowaniu i "o logistyce”, „jeśli chodzi o zdolności obronne Unii Europejskiej i państw europejskich”.

– Ktoś musi wreszcie powiedzieć, że w interesie Europy i USA jest jak najbliższa współpraca, mimo wszelkich różnic – podkreślił Tusk.

– Nie będziemy w stanie skutecznie pomóc Ukrainie, jeśli natychmiast nie podejmiemy praktycznych działań dotyczących własnych zdolności obronnych. Jeśli Europa, a dzisiaj tak jest, nie jest w stanie zrównoważyć potencjału militarnego Rosji, to musimy to natychmiast nadrobić i wtedy dopiero będziemy mogli (...) udzielać realnych gwarancji Ukrainie na przyszłość – powiedział premier.

Czytaj też: Podejrzany ws. wypadku na A1 odwołał się od decyzji dot. ekstradycji