Premier: Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego

Polska nie będzie implementowała żadnego paktu migracyjnego ani żadnego zapisu tego typu projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania przez Polskę migrantów zidentyfikowanych w innych krajach europejskich – powiedział we wtorek premier Donald Tusk. Podkreślił, że jest to decyzja definitywna. – I nie ma co robić z tego polityki – dodał.