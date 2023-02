Michał Kobosko o odejściu Hanny Gill-Piątek: życzę jej powodzenia Mariusz Niedźwiecki 08.02.2023 16:16 Michał Kobosko z Polski 2050 skomentował na naszej antenie odejście z ugrupowania Szymona Hołowni poseł Hanny Gill-Piątek. Parlamentarzystka poinformowała o tym na dzisiejszej konferencji w Sejmie.

Michał Kobosko.jpg (autor: RDC)

Argumentując swoją decyzję o odejściu z ugrupowania Hanna Gill-Piątek zaznaczyła, że partia weszła na nową drogę, z którą się nie identyfikuje.

- Podjęła taką decyzję, jak rozumiem podjęła ją świadomie. Jest odpowiedzialna polityczką więc nie podjęła jej ani w 5 minut ani z dnia na dzień, tylko to musiało być coś co w niej dojrzewało. Jeszcze raz powtórzę, że życzę jej powodzenia, szanuję ją i będę ją szanować nawet jeśli znajdzie się w partii, która będzie bezpośrednio z nami konkurowała - zapewnia.

Gość RDC dodał, że ma na myśli inne ugrupowania opozycyjne, które dla siebie są konkurencją, ale mają wspólnego wroga - partię rządzącą.

Gill-Piątek jeszcze pod koniec stycznia została wybrana do zarządu Polski 2050.

- A dziś odeszła - dodaje Kobosko.

- To pokazuje w jak dynamicznym momencie jesteśmy w tej chwili w historii i w rzeczywistości polskiej polityki. To jest rok wyborczy. Myślę, że wiele zdarzeń nieoczekiwanych i dynamicznych jeszcze się w tym roku wydarzy, bo to jest taki moment. To jest kluczowy rok. Rok wyborczy. Rok decyzji z jednej strony poszczególnych ugrupowań politycznych ale także rok decyzji poszczególnych polityków - zaznacza polityk.

Wybory parlamentarne odbędą się w październiku.

Czytaj też: S. Kaleta w RDC: najbardziej racjonalny jest wspólny start i tego chcą wyborcy