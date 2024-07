Ostatni dzień na zgłoszenie chęci poprawki z matury. Jak to zrobić? [SPRAWDŹ] RDC 16.07.2024 04:21 Dziś ostatni dzień, żeby zgłosić chęć poprawienia matury. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby, które nie zdały egzaminu z jednego przedmiotu. W całym kraju w tym roku matury nie zaliczyło ponad 39 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Egzaminy odbędą się w sierpniu.

Do wtorku 16 lipca maturzyści, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu, mogą zgłosić chęć poprawki w sierpniu. Matury nie zdało ponad 39 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia.

Ci, którzy nie poradzili sobie z jednym przedmiotem — według danych CKE to ponad 25 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół średnich, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości — mają prawo poprawić maturę w sierpniu. Mogą to zrobić tylko te osoby, które przystąpiły do wszystkich obowiązkowych egzaminów, a żaden z tych egzaminów nie został unieważniony, na przykład z powodu niesamodzielnej pracy.

Wniosek o poprawkę

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik wyjaśnia, że konieczne jest zgłoszenie takiego zamiaru do szkoły, w której pisali egzamin dojrzałości.

— Po otrzymaniu świadectwa mają 7 dni, czyli do 16 lipca, na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia. To istotne, bo z roku na rok rośnie nam liczba maturzystów, którzy nie składają takiego oświadczenia, bo myślą, że skoro nie zdali jednego przedmiotu, to automatycznie mogą przystąpić do poprawki. Nie ma automatycznego podejścia do poprawki. Trzeba złożyć wniosek, że do takiej poprawki chce się przystąpią — mówi Smolik.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 20 i 20 sierpnia. Pierwszego dnia zdający będą poprawiać egzaminy pisemne, a drugiego ustne.

Matury na Mazowszu

Maturę zdało 85,5 proc. tegorocznych absolwentów z Mazowsza.Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Lodziński wyjaśniał, jak wygląda zdawalność poszczególnych przedmiotów.

— Na tle kraju wypadamy bardzo dobrze, mamy jedne z najwyższych wyników w Polsce. Wyniki są porównywalne do ubiegłego roku. Z języka polskiego średnia wyników to jest 64 procent na poziomie podstawowym, z matematyki to jest 66 procent, a z języka angielskiego, który jest najczęściej wybranym językiem obcym - 66 procent — tłumaczył.

Maturzyści z liceum im. Baczyńskiego w Warszawie, z którymi rozmawiał nasz reporter Przemysław Paczkowski, są zadowoleni z wyników.

W skali kraju maturę zdało 84,1 proc. tegorocznych absolwentów.

