Minister Nauki o wynikach matur w RDC: to ma istotne znaczenie Cyryl Skiba 09.07.2024 10:42 Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki tegorocznych matur. Wynika z nich, że egzamin zdało ponad 84 procent absolwentów szkół średnich. - Od tych wyników zależy, ile młodych osób dostanie się na polskie uczelnie wyższe - mówił w „Poranku RDC” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek.

Dariusz Wieczorek (autor: RDC)

To, jak ważny to egzamin, podkreślał w „Poranku RDC” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek. Wskazał, że od jego wyników zależy, ile młodych osób dostanie się na polskie uczelnie wyższe.

- To ma istotne znaczenie, ażeby dzisiaj młodzież była nauczana tego, co potrzeba w XXI wieku, aby była zdolna do tego, aby po szkole średniej rozpocząć studia, a po studiach rozpocząć pracę i być przygotowanym jako fachowiec do tej pracy - tłumaczył.

We wtorek od rana maturzyści mogą poznać swoje wyniki matury za pośrednictwem aplikacji ZIU, zarówno z poszczególnych zdawanych przedmiotów, jak i z poszczególnych zadań.

CKE opublikowała też wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego w sesji głównej majowej. Maturę zdało 84,1 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych; 10,4 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu - podała we wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wśród tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych 5,5 proc. to osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 88,6 proc., a prawo do poprawki w sierpniu ma 7,6 proc.

Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 78,1 proc., a prawo do poprawki ma 14,5 proc.

Lepsze wyniki z j. polskiego niż z matematyki

Egzamin maturalny z języka polskiego zdało 95 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, egzamin z matematyki zdało 89 proc. absolwentów, a egzamin z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze języka obcego, zdało 96 proc. - podała we wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin maturalny z języka polskiego zdało 97 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 91 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 97 proc.

Wśród absolwentów techników egzamin maturalny z polskiego zdało 93 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 85 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 94 proc.

Średni wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym przez tegorocznych absolwentów to 61 proc. możliwych do uzyskania punktów; wśród absolwentów liceów - 65 proc., a wśród absolwentów techników - 56 proc.

Średni wynik z egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym uzyskany przez tegorocznych absolwentów to 63 proc. możliwych do uzyskania punktów; wśród absolwentów liceów - 68 proc., a wśród absolwentów techników - 56 proc.

Średni wynik z egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym uzyskany przez tegorocznych absolwentów to 78 proc. możliwych do uzyskania punktów; wśród absolwentów liceów - 83 proc., a wśród absolwentów techników - 72 proc.

Warunki zdania matury

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mieli jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym i ustny z języka ojczystego.

Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Z tego obowiązku wyłączeni są absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

