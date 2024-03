J. Kowalski w RDC: Jak wrócimy do władzy, w 12 godzin będzie przejęta prokuratura RDC 31.03.2024 11:03 Jak wrócimy do władzy, w 12 godzin będzie przejęta prokuratura - zapowiedział w Radiu dla Ciebie Janusz Kowalski. Zdaniem posła Suwerennej Polski, obecne władze prokuratury są wybrane nielegalnie. Janusz Kowalski był gościem Agnieszki Gozdyry w audycji „Bez ogródek”, razem z Karoliną Pawliczak, Jarosławem Sellinem, Janem Strzeżkiem, Bogusławem Liberackim oraz Jarosławem Sachajką.

Janusz Kowalski (autor: RDC)

Janusz Kowalski zapowiedział przejęcie prokuratury w 12 godzin po tym, jak Zjednoczona Prawica wróci do władzy. Zdaniem posła Suwerennej Polski obecne władze prokuratury są wybrane nielegalnie. Zapowiadam przywrócenie praworządności - podkreślał Kowalski w programie „Bez ogródek” w RDC.

Janusz Kowalski, poseł Suwerennej Polski, uznał, że prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie powinien zajmować funkcji Prokuratora Krajowego, ponieważ legalnie wybranym na to stanowisko jest Dariusz Barski.

- Możecie sobie wyobrazić co będzie, jak wrócimy do władzy - zapowiedział poseł Kowalski. - W 24 godziny, a nawet w 12 zostanie przejęta prokuratura. Bo ta jest cała nielegalna. Chcecie żeby do dwustu posłów Koalicji Obywatelskiej wchodzili funkcjonariusze ABW? - pytał poseł Suwerennej Polski.



Gośćmi programu „Bez ogródek” w RDC, który prowadzi Agnieszka Gozdyra, byli także: Karolina Pawliczak (KO), Jarosław Sellin (PiS), Jan Strzeżek (Młoda Polska), Bogusław Liberacki (Lewica) oraz Jarosław Sachajko (Kukiz'15).

Czytaj też: Co dalej z tabletką „dzień po”? Jest weto Prezydenta do nowelizacji Prawa farmaceutycznego