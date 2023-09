GUS podał dane o wrześniowej inflacji. Ceny towarów spadły [SPRAWDŹ]

Inflacja we wrześniu spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca. W sierpniu wyniosła 10,1 proc., a teraz jest na poziomie 8,2 proc. rok do roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,4 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.