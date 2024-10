Ilu katolików chodzi do kościoła? Dziś liczenie wiernych i XXIV Dzień Papieski RDC 13.10.2024 10:33 Dziś odbywa się doroczne liczenie katolików uczestniczących w mszy św. i przystępujących do komunii św. Badanie odbywa się we wszystkich parafiach kraju. Również tego dnia w Kościele katolickim obchodzony jest XXIV Dzień Papieski, podczas którego prowadzona jest zbiórka na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.

Obchody XXIV Dnia Papieskiego (autor: Paweł Supernak/PAP)

Liczenie wiernych w Polsce odbywa się tradycyjnie raz w roku, w jedną z niedziel października. W tym roku, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes) zaplanowano na niedzielę.

W 2022 roku wskaźnik dominicantes (osób uczestniczących w niedzielnej mszy św.) wyniósł 29,5 proc., a communicantes (osób przystępujących do komunii św.) 13,9 proc. – wynika z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. W stosunku do 2021 r. oznacza to wzrost wskaźnika dominicantes o 1,2 proc., a communicantes o 1 proc. W 2021 r. wskaźnik dominicantes wynosił 28,3 proc., a wskaźnik communicantes wynosił 12,9 proc.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza założyło w 1972 r. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni) jako Zakład Socjologii Religii. ISKK jest najstarszym w Polsce niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów. Współpracuje m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym.

XXIV Dzień Papieski

Dziś w Kościele obchodzony jest także Dzień Papieski, w tym roku pod hasłem „św. Jan Paweł II. Ewangelia starości i cierpienia”. Przesłanie nawiązuje do papieskiego listu apostolskiego „Salvifici doloris” (O chrześcijańskim sensie cierpienia) oraz listu „Do Moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku”.

Jan Paweł II uczył, że szacunek i miłość wobec ludzi w podeszłym wieku jest jedną z najważniejszych cech prawdziwie ludzkiej i dojrzałej cywilizacji. „W imię najbardziej podstawowej ludzkiej solidarności, tym bardziej w imię miłości bliźniego człowiek stając wobec cierpienia drugiej osoby musi się zatrzymać, wzruszyć, postępując tak, jak biblijny Samarytanin z ewangelicznej przypowieści” – napisał.

Jak trudnym, a zarazem cennym doświadczeniem jest obecność przy osobie chorej, opowiedziała jedna ze stypendystek Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia Weronika Tutka. Jej babcia, jako dość młoda osoba, zachorowała na stwardnienie rozsiane.

– Początkowo straciła władzę w kończynach, przez co została zmuszona do poruszania się o lasce, następnie na wózku inwalidzkim, a od blisko 20 lat leży na łóżku, mając możliwość mówienia i poruszania gałkami ocznymi. Mimo tego, nigdy nie pamiętam, żeby babcia skarżyła się na swój los – powiedział Tutka.

Wskazała, że uczy ją to przyjmowania z pokorą tego, co przynosi codzienność. – Jestem wdzięczna babci, że swoją modlitwę i cierpienie ofiarowuje za dzieci i wnuki – dodała. – Dzięki niej nauczyłam się, że obok pomocy medycznej, bardzo ważna jest także zwyczajna obecność przy osobie chorej oraz dzielenie się z nią swoim codziennym życiem – powiedziała stypendystka.

Zbiórka na stypendia

Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy co roku zbiórka na stypendia dla zdolnej, ale pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży.

Z ubiegłorocznej zbiórki kościelnej i publicznej oraz akcji SMS-owej udało się zebrać ponad 11 mln zł, w tym w ramach zbiórki kościelnej ok. 10 tys. wolontariuszy we wszystkich parafiach w Polsce zebrało w sumie 9 mln 812 tys. zł. Odbyła się ona także w środowiskach polonijnych m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, USA, Norwegii i Austrii".

Zbiórka publiczna została przeprowadzona przez 147 sztabów w całym kraju. Wolontariusze zebrali 1 mln 92 tys. 504 zł i 91 gr. Poprzez akcję SMS-ową darczyńcy wsparli Fundację kwotą 82 tys. 546 zł i 52 gr, wysyłając ponad 19 tys. wiadomości.

Pozyskane w ramach Dnia Papieskiego oraz z darowizn od osób fizycznych środki finansowe pozwalają na utrzymanie programu stypendialnego na poziomie ponad 2000 uczniów. „Na koniec roku szkolnego i akademickiego 2023/24 było 2081 stypendystów, w tym 234 uczniów szkół podstawowych, 1009 szkół średnich i 838 studentów. W gronie tym znalazło się 57 osób z Ukrainy – 41 uczniów i 16 studentów” – poinformowała fundacja.

Przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia ks. Dariusz Kowalczyk zapowiedział, że tym roku stypendia otrzyma dodatkowo 30 młodych z trzech diecezji, opolskiej, świdnickiej i wrocławskiej na terenie których miała miejsce powódź

„Stypendium dla ucznia w I semestrze roku szkolnego 2024/25 wynosi 580 zł miesięcznie, a dla studenta 850 zł miesięcznie” – poinformowała fundacja.

Dzień Papieski organizowany jest od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. Powstała jako owoc pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 r.

