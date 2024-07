Śledztwo w sprawie fentanylu przejęła prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim RDC 09.07.2024 17:51 Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. poprowadzi postępowanie wynikające z połączenia dwóch odrębnych spraw dotyczących fentanylu, w tym wynikających z ustaleń śledztwa, które wcześniej wszczęła mławska prokuratura rejonowa.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim (autor: Mapy Google)

Prokuratura Rejonowa w Mławie nie prowadzi już postępowania, w którym jeszcze w czerwcu zarzutami związanymi z nielegalnym obrotem fentanylem objęto sześć osób, w tym 55-letniego Jarosława D., zwanego „żuromińskim duchem”. – Materiały w sprawie zostały skierowane do innej jednostki – powiedział szef mławskiej prokuratury Marcin Bagiński.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki – prokuraturze tej podlega mławska prokuratura – w sprawie powodów decyzji przeniesieniu postępowania odesłał do rzecznika Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Macieja Melera. On z kolei przekazał, że Prokuratura Regionalna w Łodzi wyznaczyła właśnie tamtejszą jednostkę do przeprowadzenia postępowania, powstałego z połączenia dwóch odrębnych spraw dotyczących fentanylu.

Jak wyjaśnił prokurator Meler, pierwsze do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. dotarły materiały przekazane przez Prokuraturę Okręgową w Płocku, dotyczące trzech zgonów – w styczniu i lutym tego roku – z powodu użycia fentanylu, natomiast kolejne materiały przekazała tam mławska Prokuratura Rejonowa, prowadząca śledztwo dotyczące posiadania i nielegalnego, odpłatnego udzielania fentanylu.

Jedno postępowanie w sprawie fentanylu

Obecnie jest to jedno postępowanie prowadzone w ramach Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Jak zaznaczył prokurator Meler, materiały wpłynęły pod koniec ubiegłego tygodnia i na razie prokurator referent zapoznaje się ze sprawą w celu ustalenia kierunku działania. – W związku z tym na obecnym etapie nie udzielamy więcej informacji – zastrzegł.

Z końcem czerwca mławska Prokuratura Rejonowa informowała, że prowadzonym tam śledztwem, dotyczącym nielegalnego obrotu fentanylem, objęto na ówczesnym etapie sprawy sześć osób. W ramach tego postępowania jeszcze w maju zatrzymano dwóch mieszkańców Żuromina w wieku 34 i 35 lat, którym przedstawiono zarzuty uczestniczenia w handlu znaczną ilością środków odurzających w postaci kilkudziesięciu plastrów zawierających fentanyl. Już wtedy policja, jak również mławska Prokuratura Rejonowa, informowały, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Zarzuty ws. fentanlu

Komenda Główna Policji pod koniec czerwca podała, że w związku z nielegalnym obrotem fentanylem zatrzymano kolejne cztery osoby, w tym mieszkańców Żuromina oraz woj. lubelskiego, a także zabezpieczono ponad 300 plastrów zawierających ten opioid. Wszystkim zatrzymanym Prokuratura Rejonowa w Mławie przedstawiła następnie zarzuty.

W przypadku 55-letniego Jarosława D., zwanego „żuromińskim duchem” były to zarzuty uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i odpłatne ich udzielanie w latach 2014–2024, a także o uczynienie z tego procederu stałego źródła swego dochodu. Z kolei 53-latka z woj. lubelskiego usłyszała zarzut udzielania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, znacznej ilości środków odurzających w postaci plastrów zawierających fentanyl. Podobne zarzuty, przy czym obejmujące inny sposób działania i w innych latach, przedstawiono również 36-letniej mieszkance Żuromina i 52-latkowi z woj. lubelskiego.

W przypadku dwóch podejrzanych mężczyzn, 55-letniego Jarosława D. oraz 52-latka, Sąd Rejonowy w Mławie zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Sąd nie zdecydował na stosowanie tego środka zapobiegawczego wobec 53-latki – z uwagi na skrajnie zły stan jej zdrowia, a także wobec 36-latki – jako matki małoletniego dziecka, które w przypadku tymczasowego aresztowania kobiety, pozostawałoby bez należytej opieki. Sąd ocenił ponadto, że areszt w tym przypadku nie jest niezbędny, ponieważ podejrzana złożyła szczegółowe wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 56. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kto dopuszcza się przestępstwa związanego z obrotem znaczną ilością środków odurzających, substancji psychotropowych czy też nowych substancji psychoaktywnych, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Co to jest fentanyl?

Fentanyl to silny opioidowy lek przeciwbólowy, który można otrzymać wyłącznie na receptę. Od początku tego roku Główny Inspektorat Sanitarny zanotował 48 przypadków zatruć tą substancją. W lutym po fentanylu zmarły trzy osoby w Żurominie, a pod koniec zeszłego roku jedna w Poznaniu. Od 17 czerwca Centrum e-zdrowia monitoruje codziennie preskrypcję leków psychotropowych i narkotycznych, w tym fentanylu, bo w obrocie jest coraz więcej takich recept.

Zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu insp. Piotr Janik informował w czerwcu, że policja analizuje każdą sprawę, w której dostaje choćby jak najmniejszy sygnał, że może mieć to związek z fentanylem. Odniósł się też do informacji medialnych o spowodowanych rzekomo przez przedawkowanie fentanylu 30 zgonach w Żurominie. – Analizujemy sprawy z 11 lat. Postępowania się toczą i nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć – mówił wówczas insp. Janik.

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy policja prowadziła 20 postępowań przygotowawczych związanych z fentanylem, a w ich toku ustalono 22 podejrzanych.

Fentanyl znajduje się najwyżej na tzw. drabinie analgetycznej, ustanowionej przez WHO do określania schematu stosowania leków przeciwbólowych. Z uwagi na swoje właściwości ma wąskie zastosowanie; używa się go wyłącznie do zwalczania bólu nowotworowego, u pacjentów paliatywnych oraz w intensywnej terapii do wprowadzania pacjentów w ciężkim stanie w tzw. śpiączkę farmakologiczną.

W lecznictwie zamkniętym fentanyl stosowany jest w formie ampułek, a w lecznictwie otwartym – w postaci plastrów lub sprejów donosowych. Jego sprzedaż jest ściśle ewidencjonowana i podlega rygorystycznej kontroli.

