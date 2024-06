Wydawanie recept na opioidy. Resort zdrowia złożył zawiadomienie do policji Iwona Rodziewicz-Ornoch 27.06.2024 16:37 Ministerstwo Zdrowia złożyło zawiadomienie do policji w sprawie nieprawidłowości w obrocie opioidami. To efekt nadzoru nad wydawaniem recept na leki o działaniu narkotycznym. – Ministerstwo wskazało dwa artykuły Kodeksu karnego, które w jego ocenie zostały naruszone – mówi rzeczniczka Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak.

Leki opioidalne pod kontrolą resortu zdrowia (autor: UD Ursynów)

Są pierwsze efekty nadzoru nad lekami opioidowymi – do Komendy Głównej Policji wpłynęło z Ministerstwa Zdrowia zawiadomienie dotyczące uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstw.

– Ministerstwo wskazało dwa artykuły Kodeksu karnego, które w ocenie ministerstwa zostały naruszone. Pierwszy z nich to artykuł 160 Kodeksu karnego, który mówi o narażanie człowieka na niebezpieczeństwo i w tym kierunku czynności będą prowadzone. Drugi dotyczy sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego. To jest przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat ośmiu – mówi rzeczniczka KGP Katarzyna Nowak.

Funkcjonariusze nie podają na razie szczegółów zawiadomienia ani tego, którego województwa ono dotyczy.

Jak dowiedzieli się nasi reporterzy KGP poprosiła resort o doprecyzowanie pewnych kwestii i uzupełnienie dokumentów. Dopiero po tym wszczęte zostaną czynności i ewentualne postępowanie przygotowawcze.

Do komendy głównej wpłynął także raport z Centrum e-Zdrowie, który również dotyczy nieprawidłowości w obrocie opioidami.

W najbliższym czasie policja zdecyduje, w jakim trybie będą prowadzone czynności.

– Tam są bardzo obszerne analizy dokonane przez Centrum e-Zdrowia. W tym zakresie dużą rolę będą na pewno odgrywały czynności operacyjne. Myślę, że wszystkim nam zależy, żeby te czynności przyniosły skutek w postaci uszczelnienia systemu związanego z obrotem opioidami – dodaje Nowak.

Od 17 czerwca decyzją minister zdrowia wystawianie i realizacja recept na opioidy, w tym fentanyl, jest monitorowana. Dzięki temu, zdaniem minister Izabelli Leszczyny, szybko będzie można wychwycić nieprawidłowości i zawiadamiać organy ścigania.

Wprowadzenie systemu monitorowania recept na leki o działaniu narkotycznym to m.in. reakcja na śmierć 19-latki z Poznania i młodego mężczyzny z Żuromina, którzy zmarli po przedawkowaniu fentanylu.

We wtorek 25 czerwca policja – w Żurominie i na terenie Lubelszczyzny – zatrzymała cztery osoby w sprawie handlu fentanylem.

