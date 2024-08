Eksplozja w kamienicy w Poznaniu. Z butlami gazowymi „nie jest tak, że wolność Tomku w swoim domku” Marta Hernik 26.08.2024 18:42 Prokuratura Rejonowa w Poznań Grunwald wszczęła śledztwo ws. pożaru budynku kamienicy na poznańskich Jeżycach, do którego doszło w weekend. „W pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach czy w obrębie klatek schodowych nie wolno przechowywać materiałów niebezpiecznych pożarowo; To nie jest tak, że wolność Tomku w swoim domku” – podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem RDC Karol Kierzkowski rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Eksplozja w kamienicy w Poznaniu (autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk)

Po pożarze i eksplozji w kamienicy w Poznaniu są pytania czego nie możemy trzymać w domu. – Gdyby wszyscy znali przepisy przeciwpożarowe i ich przestrzegali, wielu takich tragedii można by uniknąć – mówił w rozmowie z Polskim Radiem RDC Karol Kierzkowski rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Przypomniał czego nie wolno trzymać w domu i mieszkaniu.

– W pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach, na strychach, czy w obrębie klatek schodowych i korytarzy, nie wolno przechowywać materiałów niebezpiecznych pożarowo. Takimi materiałami są między innymi gazy palne, czyli propan, butan, acetylan, gazy palne wykorzystywane jako czynnik w instalacjach klimatyzacji. Również ciecze palne, benzyna, rozpuszczalniki, alkohole, nafta i tym podobne, które mogą się zapalić w temperaturze otoczenia. – mówi Kierzkowski.

Nie wolno też przechowywać w domach materiałów pirotechnicznych.

–To są fajerwerki, zimne ognie, świece dymne, flary, race, różnego rodzaju niewybuchy, to są substancje niebezpieczne. – mówi Kierzkowski.

Kluczowa jest między innymi ilość

– Większe ilości mogą przy pożarze spowodować wybuch i zniszczenie budynku – podkreślał strażak.

– Mieszkanie nie jest magazynem. W domu można przechowywać chociażby dwie butle, jeżeli nie ma instalacji gazowej, tej stałej, podłączonej z miasta, bo jeżeli jest, to nie wolno nam przechowywać butli z gazem propan-butan 11 kilo. Również możemy przechowywać substancje palne, na przykład takie do użytkowania typu kosiarka spalinowa, czy samochód osobowy, do bodajże 10 czy 20 litrów paliwa, ale w większych ilościach już nie wolno. – mówi Kierzkowski.

Butle gazowe tylko z autoryzowanych źródeł

Butle muszą być sprawnie technicznie i napełniane przez autoryzowane punkty dystrybucji. Nie wolno przechowywać zapasowych nie połączonych do instalacji lub urządzeń. – Butla turystyczna czy do grilla gazowego nie jest zakazana, ale ważne jest aby przestrzegać instrukcji obsługi – podkreślał strażak.

– Te wszystkie urządzenia są zbudowane według pewnych norm europejskich. To też sprawdźmy, czy my kupujemy produkt, który spełnia te normy. Czy ma CE certyfikat. Czytajmy, zapoznajmy się z tą instrukcją, żeby wiedzieć, czy na przykład nie trzeba tego zbiornika z gazem, odkręcić, zabezpieczyć, w jakich temperaturach można je przechowywać. To nie jest tak, że wolność Tomku w swoim domku. – mówi Kierzkowski.

Gdzie i jak przechowywać butle z gazem?

– Szczególnie niebezpieczne są dwa miejsca w budynku – mówił nam Karol Kierzkowski.

– Jednym takim newralgicznym miejscem są piwnice, czyli na poziomie poniżej gruntu, też nie wolno przechowywać butli z gazem czy dużej ilości jakichś materiałów, cieczy palnych. Również pustych, bo one też mogą spowodować wybuch. I także tym drugim, newralgicznym takim miejscem są poddasza i strychy, żeby nie robić po prostu z nich magazynów paliwa, magazynów jakichś substancji, które mogą się bardzo łatwo zapalić i w krótkim okresie czasu spowodować olbrzymi pożar. – mówi Kierzkowski.

Temperatura w pomieszczeniach, w których znajdują się butle napełnione gazem, nie może przekraczać 35 stopni Celsjusza a odległość butli od źródeł ciepła nie może być mniejsza niż 1 m.

Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają jednak najczęściej z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe. W budynkach wielorodzinnych to zarządca obiektu odpowiada za bezpieczeństwo.

– Czyli musi przestrzegać wszystkich norm w prawie budowlanym, w prawie też przeciwpożarowym, a także w innych normach, procedurach związanych chociażby z użytkowaniem instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych.

Te wszystkie urządzenia techniczne powinny być sprawne. Budynek generalnie powinien spełniać pewne standardy jakościowe. Po prostu powinien być bezpieczny. – mówi Kierzkowski.

Właściciele domów też mają swoje obowiązki.

– Czyli sprawdzenie instalacji gazowej, jeżeli mamy raz z roku, powinien uprawniony ekspert przyjść do domu. Czy kominiarz powinien sprawić raz w roku wentylację, wyczyścić przewody kominowe. Elektryka wezwać raz na 5 lat. – przypomina Kierzkowski.

Za złamanie przepisów przeciwpożarowych przewidziane są surowe kary - aresztu, grzywny lub nagany. Mandat może wynieść nawet 5 tys. zł.

W przypadku gdy dojdzie do pożaru i zginie człowiek - kara może wynieść 10 lat pozbawienia wolności i 30 tyś zł grzywny.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru na poznańskich Jeżycach

Prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu poinformował, że prokurator z Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu wszczął w poniedziałek, 26 sierpnia, śledztwo „w sprawie sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, w wyniku którego śmierć poniosło dwóch strażaków”.

Śledztwo będzie prowadzone w kierunku art. 163 par. 1 pkt. 1 i par. 3 k.k. Celem prowadzonego postepowania będzie ustalenie bezpośredniej przyczyny pożaru oraz określenia powstałych szkód.

Pożar kamienicy na poznańskich Jeżycach

Wawrzyniak przypomniał, że do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu. „Ze wstępnych ustaleń wynika, że w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu doszło do pożaru, a następnie wybuchu. Wezwana została straż pożarna, a mieszkańcy kamienicy ewakuowani. Podczas akcji gaśniczej doszło do wybuchu. Niestety dwóch uczestniczących w niej strażaków zginęło. Obrażenia ciała w wyniku zdarzenia doznało 11 strażaków oraz 3 osoby cywilne” – podkreślił Wawrzyniak.

Dodał, że w toku śledztwa zostaną przeprowadzone czynności procesowe zmierzające do ustalenia przyczyny powstania pożaru, a także określenia jego przebiegu i rozmiaru wyrządzonych przez niego szkód.

