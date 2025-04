Pięć osób zginęło w pożarze budynku w Pszowie, 12 ewakuowano RDC 14.04.2025 06:41 Pięć osób zginęło w wyniku pożaru, do którego doszło w niedzielę wieczorem w Pszowie (pow. wodzisławski). Z płonącego budynku ewakuowano dwanaście osób, dwie osoby narodowości ukraińskiej i dziesięć osób narodowości polskiej.

Tragiczny pożar w Pszowie (autor: Mateusz Kaczmarek/KP PSP w Wodzisławiu Śląskim)

W pożarze budynku w Pszowie zginęło pięć osób. Do tragedii doszło w niedzielę ok. godz. 18:30. 12 osobom udało się ewakuować, jedna została przewieziona do szpitala.

– W trakcie działań jedną z osób ewakuował policjant dzielnicowy, który w trakcie prowadzonych działań uległ zatruciu tlenkiem węgla – powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik.

Poinformował, że w tym momencie „stan policjanta jest dobry”. Wojewoda wyraził nadzieję, że wkrótce opuści on szpital, gdzie przebywa na obserwacji.

– Wśród tych dwunastu osób, które zostały ewakuowane, mieliśmy dwie osoby narodowości ukraińskiej i dziesięć osób narodowości polskiej – poinformował komendant główny PSP Wojciech Kruczek.

Przekazał, że pożar został zlokalizowany o godz. 21:40.

– Po przyjeździe na miejsce zdarzenia Straż Pożarna zastała cały obiekt dwupiętrowy i z poddaszem użytkowym zajęte ogniem. Rozwój pożaru był bardzo dynamiczny, w związku z czym najprawdopodobniej nie udało się tym pięciu osobom ewakuować w odpowiednim czasie z obiektu – powiedział Kruczek.

Dodał, że obiekt jednorodzinny, w którym wybuchł pożar, jest połączony z częścią magazynową. – Nie było tam osób, które mogłyby być zagrożone skutkami tego pożaru – powiedział komendant.

Wojewoda powiedział, że budynek, w którym wybuchł pożar, „nie był zgłoszony jako hotel”. – Charakter działalności, którą prowadził właściciel budynku, zostanie wyjaśniony w ramach trwającego śledztwa – dodał.

