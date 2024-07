Wicepremier K. Gawkowski o cyfryzacji w Polsce: nie mamy czego się wstydzić Cyryl Skiba 25.07.2024 14:55 Nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o polską cyfryzację i e-bezpieczeństwo - podkreślał w „Poranku RDC” wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji zaznaczał, że aplikacja mObywatel jest jedną z najnowocześniejszych w Europie i jesteśmy pod tym względem liderem w regionie. Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa zaapelował, aby za jej pośrednictwem zastrzegać nasze numery PESEL.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski był gościem Polskiego Radia RDC. Minister cyfryzacji podkreślał w „Poranku RDC”, że nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o polską cyfryzację i e-bezpieczeństwo. Zwracał uwagę na aplikację mObywatel.

Posłuchaj całej rozmowy | Wicepremier Krzysztof Gawkowski w Polskim Radiu RDC

- To jest kilka sekund. Zresztą zachęcam Państwa, jeżeli możecie, to zainstalujcie, zróbcie wszystko, żeby aplikację mObywatel mieć na swoim urządzeniu mobilnym. Zastrzeżenie numeru PESEL trwa kilka sekund, a jak zastrzeżesz PESEL, to nikt na ciebie nie weźmie kredytu, nie wyłudzi nic na wnuczka, nie doprowadzi do tego, że podpiszesz jakiś akt notarialny, o którym nie będziesz wiedział, a później za niego będziesz płacił. I Polska może być zadowolona, dumna. Aplikacja mObywatel zdobywa w Europie wiele nagród - mówił w Polskim Radiu RDC.

- Polska ma dzisiaj jeden z najlepszych na świecie systemów cyberbezpieczeństwa. Nowelizuje go, zmienia go, nowe standardy, które wyznaczyłem, też pokazałem kierunki, które dotyczą tego, jak chcemy zmodyfikować system cyberbezpieczeństwa, jak z niego przerobić, gdzie zainwestować. To dzisiaj na polu europejskim nie ma takiego przykładu. I też chwalą nas Amerykanie. Byłem w Waszyngtonie kilka tygodni temu, rozmawiałem z szefem NSA, byłem na rozmowach w Pentagonie. Tam nas doceniają i mówią, że Polska w cyberbezpieczeństwie umie w tę grę. Więc też siebie doceniajmy, więc ja dzisiaj nie czuję, że mamy pola w tych przestrzeniach słabsze - zaznaczał Gawkowski.

Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że zależy mu, aby do 2028 za pośrednictwem aplikacji mObywatel była możliwość zarejestrowania pojazdu.

Aplikacja mObywatel 2.0 umożliwia m.in. dostęp do własnych dokumentów (m.in. dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny) i pozwala załatwić sprawy urzędowe z poziomu smartfona. Aplikację można pobrać bezpłatnie z oficjalnych sklepów: Google Play dla urządzeń z systemem Android oraz App Store dla urządzeń z systemem iOS

Dzisiaj, 25 lipca od 22:00 do 22:30 aplikacja mObywatel będzie niedostępna w związku z planowymi pracami technicznymi. Nie skorzystamy ani z cyfrowych dokumentów, ani z usług w aplikacji.

