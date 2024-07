Wicepremier o kradzieży urządzeń paraliżujących kolej: Rosja bierze na celownik polską logistykę Cyryl Skiba 25.07.2024 09:21 Rosja bierze na celownik polską logistykę - podkreślił w „Poranku RDC” wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji odniósł się do informacji o skradzionych w ostatnim czasie urządzeniach, którymi można sparaliżować ruch pociągów. Służby sprawdzają rosyjski i białoruski trop.

RDC/IAR

Skradziono urządzenia, którymi można sparaliżować ruch pociągów - do tej informacji odniósł się w Polskim Radiu RDC wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak powiedział, Rosja bierze na celownik polską logistykę.

- Pociągi nie staną - podkreślił w „Poranku RDC” wicepremier. - Infrastruktura kolejowa, w ogóle logistyka i transport to jeden z tych obszarów, które na pewno są wśród naszych wrogów. Mówię o Federacji Rosyjskiej, bo najłatwiej jest sparaliżować jakąś część transportu i doprowadzić do nawet katastrofy. Państwo jest dobrze zabezpieczone. Śledztwa w tej sprawie trwają, wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby całość tego, co się wydarzyło, wyjaśnić - wskazał.





Do kradzieży doszło w nocy z 31 maja na 1 czerwca w jednej z firm z doświadczeniem w branży radiokomunikacyjnej w warszawskim Wawrze. Łupem złodzieja padły dwa komplety urządzeń systemu radiołączności kolejowej służące do prowadzenia ruchu pociągów.

Na początku tego miesiąca zatrzymano podejrzanego o kradzież, we wtorek trafił do aresztu na trzy miesiące. Sprzętu nie udało się odzyskać. Śledztwo w tej sprawie prowadzą policja i ABW.

Skradzione urządzenia mają możliwość nadawania sygnału Radio-Stop. Umożliwia to natychmiastowe zatrzymanie pociągu w sytuacjach awaryjnych. Do kilku przypadków jej nieuprawnionego użycia doszło w ubiegłym roku w województwie zachodniopomorskim. Ktoś nadawał sygnał Radio-Stop wraz z rosyjskim hymnem.

