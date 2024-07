37 mln euro od Unii dla polskich rolników dotkniętych przymrozkami. Kiedy pierwsze wypłaty? RDC 10.07.2024 16:11 37 milionów euro na pomoc dla rolników dotkniętych kwietniowymi przymrozkami i gradobiciem przydzieliła Polsce Komisja Europejska. Wypłaty mają zostać dokonane do 31 stycznia 2025 roku. Pieniądze pochodzą z europejskie rezerwy rolnej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski podczas konferencji prasowej w siedzibie ministerstwa w Warszawie (autor: Marcin Obara/PAP)

Komisja Europejska przydzieliła Polsce 37 mln euro na pomoc dla rolników dotkniętych kwietniowymi przymrozkami i gradobiciem – poinformował w środę minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Wypłaty mają zostać dokonane do 31 stycznia 2025 roku.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski przekazał, że Komisja Europejska przydzieliła Polsce 37 mln euro na wsparcie dla właścicieli sadów i winorośli, których plantacje zostały zniszczone w wyniku kwietniowych przymrozków i gradobicia. Dodał, że Austria otrzymała na ten cel 10 mln euro, a Czechy 15 mln euro.

Siekierski zaznaczył również, że Polska ma prawo powiększyć kwotę pomocy o środki budżetowe, które – jak wskazał – mogą wynieść nawet 200 proc. wsparcia unijnego.

Kiedy pieniądze dla rolników od Unii?

Minister poinformował, że „obecnie trwa jeszcze szacowanie strat, ale do 31 października br. powinny zostać one zostać zakończone (...) i do 31 stycznia 2025 r będziemy mogli wypłacać tę kwotę dla poszkodowanych”.

Dodał, że kwoty, które trafią na konta plantatorów, będą zależały od poziomu ostatecznych strat wysokości wsparcia z budżetu państwa. W jego opinii mogą one być znacznie większe niż przewidywana wartość wsparcia, którą szacuje się na ok. 450 mln zł.

We wtorek Komisja Europejska, przy zgodzie państw członkowskich, zdecydowała się przeznaczyć 77 mln euro z rezerwy rolnej na wsparcie rolników z sektorów owoców, warzyw i wina w Austrii, Czechach i Polsce, którzy ostatnio ucierpieli z powodu niekorzystnych zjawisk klimatycznych.

Wiosną tego roku Czechy, część Austrii i część Polski dotknęły bezprecedensowe przymrozki, które po wyjątkowo łagodnych temperaturach w marcu miały znaczny wpływ na sady i winnice. Dodatkowe szkody zostały spowodowane w Polsce przez gradobicie.

Władze krajowe rozdzielą pomoc bezpośrednio między rolników, aby zrekompensować im straty gospodarcze. Austria, Czechy i Polska będą musiały powiadomić Komisję w szczególności o kryteriach stosowanych do obliczania pomocy indywidualnej oraz działaniach podjętych w celu uniknięcia zakłócenia konkurencji.

Płatności dla rolników Czech, Austrii i Polski muszą zostać dokonane do dnia 31 stycznia 2025 r.

