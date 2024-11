D. Olko: zmiany w ustawie o aborcji są dla konserwatywnej części koalicji Miłosz Kuter 05.11.2024 15:52 Zmiany w projekcie ustawy depenalizującej aborcję są wyciągnięciem ręki do konserwatywnej części koalicji - powiedziała w Polskim Radiu RDC Dorota Olko z Lewicy. Posłanka w audycji „Polityka w południe” Agnieszki Burzyńskiej skomentowała przepisy, którymi na najbliższych obradach ma zająć się Sejm. W lipcu projekt został odrzucony czterema głosami. Z całej koalicji nie zagłosowali za nim tylko posłowie PSL.

RDC

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem ustawy o depenalizacji aborcji. W lipcu został on odrzucony czterema głosami. Z całej koalicji nie zagłosowali za nim tylko posłowie PSL. Teraz zmiany w projekcie skomentowała w audycji Agnieszki Burzyńskiej „Polityka w południe” Dorota Olko z Lewicy.

- Ta ustawa, która właśnie teraz wraca do Sejmu. Ustawa depenalizacyjna jest takim wyciągnięciem ręki w stronę tej bardziej konserwatywnej części koalicji, bo to jest projekt, który już jak w poprzedniej koalicji Lewica go zgłaszała, no to był właśnie napisany z myślą o tym, że wiemy jaką mamy większość w Sejmie - wskazała.



Sprzeciw w koalicji rządzącej podnoszą przede wszystkim posłowie PSL-u. Jak dodała Olko, każdy głosuje wedle swojego sumienia.

- Skoro Polskie Stronnictwo Ludowe mówi o tym, że jest u nich wolność głosowania, to myślę, że część posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego może dać się przekonać do tego projektu, do tego projektu bardzo umiarkowanego - tłumaczyła.



Posiedzenie sejmu rozpocznie się jutro i potrwa do piątku.

Czytaj też: Który kandydat na prezydenta USA będzie najlepszy dla Polski? Debata RDC