„Będziemy wyciągać wnioski z tragedii". Rzeczniczka Praw Dziecka zapowiada specjalny zespół Jerzy Chodorek 24.01.2024 20:54 Przy urzędzie Rzecznika Praw Dziecka powstanie specjalny zespół zajmujący się przypadkami krzywdzenia najmłodszych. Nowo powołana na stanowisko Monika Horna-Cieślak o swoich planach mówiła w rozmowie z Radiem dla Ciebie. Chcemy zapobiegać tragediom - mówiła w audycji „Jest sprawa".

Specjalny zespół zajmujący się przypadkami krzywdzenia najmłodszych powstanie przy urzędzie Rzecznika Praw Dziecka - zapowiedziała w Radiu dla Ciebie Monika Horna-Cieślak.

- To polega na tym, że przy ministrze sprawiedliwości zostanie powołany zespół ekspertów: psychologów, prawników, psychiatrzy. Będzie zajmować się wyciąganiem wniosków z tragedii - mówiła w audycji „Jest sprawa” nowa rzeczniczka praw dziecka.

- Takie rozwiązanie sprawdziło się już poza naszymi granicami - podkreśliła. - My mieliśmy do tej pory taki system, który karał. Postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne, a nie wyciągaliśmy wniosków. To jest w ogóle taka zmiana paradygmatów w tym zakresie myślenia, a w Wielkiej Brytanii powołanie takiego zespołu spowodowało, że o 80 procent zmalała liczba przypadków krzywdzenia dzieci - wskazała.





Monika Horna-Cieślak objęła urząd Rzeczniczki Praw Dziecka w grudniu minionego roku. Wcześniej pracowała m.in. w Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, angażowała się w działa fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prowadziła też działalność na rzecz dzieci w ramach Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

