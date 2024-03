Nowy nabór do programu „Maluch plus” w połowie marca. Będą zmiany RDC 04.03.2024 14:35 W drugiej połowie marca nastąpi otwarcie nowego naboru do programu „Maluch plus”. Wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska zapowiedziała jego uelastycznienie na podstawie uwag zebranych od samorządowców. Zwiększy się m.in. dofinansowanie na utworzenie jednego miejsca w danym żłobku.

Przedszkole (autor: Pixabay)

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska zapowiedziała w poniedziałek, że otwarcie nowego naboru do programu „Maluch plus” nastąpi w drugiej połowie marca. Zapowiedziała uelastycznienie programu na podstawie uwag zebranych od samorządowców.

Zapytana o najważniejsze zmiany Gajewska wskazała zwiększenie dofinansowania na utworzenie jednego miejsca w żłobku, które jej zdaniem było niewystarczające i nieodpowiadające potrzebom. Wzrosło ono z niecałych 36 tys. do 57 tys. zł. Przypomniała, że samorządowcy mogą podpisywać aneksy do wcześniej podpisanych umów, żeby otrzymać zwiększoną kwotę.

Mówiąc o innych zmianach, wiceminister przypomniała, że samorządy zgłaszały ministerstwu trudności z zagwarantowaniem 80-procentowego obłożenia żłobków. – Dlatego wynegocjowaliśmy – po zgłoszeniach przez samorządowców – żeby było to 60 proc. – powiedziała. Jak dodała, skrócił się z dwóch do trzech lat wskaźnik trwałości, czyli okres zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi.

Białe plamy żłobkowe

Odpowiadając na pytania mediów, Gajewska podała, że w Polsce jest wciąż za dużo białych plam, czyli gmin, gdzie nie ma dostępu do opieki żłobkowej. Jako przykład wymieniła woj. lubelskie, gdzie ten problem dotyczy 142 gmin.

– Analizujemy, jakie narzędzie dostosować, jak powinna ta opieka funkcjonować tak, żeby ten system dobrze działał. I na tym nam bardzo zależy, więc zmieniamy i rozwijamy program „Maluch” – powiedziała wiceminister. Stwierdziła, że ministerstwo tworzy nowe instrumenty i wypracowuje kompleksowe systemy wsparcia dla rodzin.

– Moim ministerialnym marzeniem jest, żeby każde dziecko, które potrzebuje opieki, taką opiekę znalazło. Niezależnie od tego, jak mało dzieci w gminie się rodzi. Więc będziemy dostosowywać programy, które będzie ministerstwo kierowało do gmin, a gminy do mieszkańców właśnie do takich potrzeb – zapowiedziała Gajewska, dodając, że resort rozmawia z samorządami o tym, żeby "w każdej gminie każde dziecko miało jakościową opiekę".

Celem programu „Maluch plus” jest wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Czytaj też: Kto wyremontuje Krakowskie Przedmieście? ZDM analizuje oferty