Statystki dotyczące prób samobojczych wśród nieletnich. Grow Space: trzeba zatrzymać odpływ psychiatrów Miłosz Kuter 22.01.2024 17:42 65 osób poniżej 18 roku życia usiłowało odebrać sobie życie w poprzednim roku w Warszawie. 12 z tych prób zakończyło się tragicznie. Fundacja GrowSpace przedstawiła statystki dotyczące prób samobójczych wśród osób nieletnich w Polsce.

Statystki dotyczące prób samobojczych wśród nieletnich. Grow Space: trzeba zatrzymać odpływ psychiatrów (autor: RDC)

12 samobójstw popełniły osoby poniżej 18 roku życia w Warszawie w 2023 roku - wynika z danych wojewódzkiej komendy policji. 65 niepełnoletnich osób próbowało odebrać sobie życie. Statystyki przedstawiła w poniedziałek Fundacja GrowSpace.

- Niestety z roku na rok odnotowujemy wzrost liczby takich sytuacji - mówił Dominik Kuc z Grow Space. - Łącznie w 2023 roku wstępnie odnotowano 2139 prób samobójczych, z czego niestety aż 140 zakończyło się tragicznie - dodał.



Fundacja przygotowała rekomendacje dla Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozdysponowania 3 mld zł na psychiatrię i onkologię dziecięcą wpisane w budżet.

- Mówimy o zmianach w wycenach świadczeń NFZ w taki sposób, aby zatrzymać odpływ psychiatrów dziecięcych do rynku prywatnego. Tu chodzi o to, aby każda młoda osoba miała do niej dostęp za darmo, a nie za ogromne pieniądze - wskazał Kuc.

- Młodzi ludzie ciężko mają problem odnaleźć się w świecie - podkreślała psycholog Paulina Filipowicz. - Próby samobójcze, zachowania samobójcze są wynikiem wielu różnych czynników. Psycholodzy, eksperci coraz częściej mówią o syndromie „podłego świata”, który miałby dotykać najbardziej tych najmłodszych, którzy wchodzą w dorosłość i oczekują wsparcia - wyjaśniła.



Na całym Mazowszu w ubiegłym roku doszło do 140 prób samobójczych - wśród województw największy wskaźnik notuje Pomorze. To 406 osób.

Czytaj też: Pierwszy szkolny gabinet stomatologiczny powstanie w gminie Siedlce