Prezydent RP Andrzej Duda: Głos każdego obywatela jest tak samo ważny [ORĘDZIE] RDC 12.10.2023 20:07 W orędziu wygłoszonym dziś wieczorem prezydent Andrzej Duda zachęcił obywateli Polski do wzięcia udziału w niedzielnych wyborach. Gorąco zachęcam do tego, aby wypowiedzieć się w niezwykle istotnych sprawach dotyczących naszego bezpieczeństwa, polityki gospodarczej i społecznej. To Polacy powinni decydować o najważniejszych dla naszej ojczyzny sprawach – powiedział prezydent.

Orędzie Prezydenta RP Andrzeja Dudy (autor: Kancelaria Prezydenta)

– Głos oddany w wyborach jest nie tylko wyrazem naszych przekonań i wartości, które wyznajemy, ale także wyznaczeniem kierunku, w jakim Polska powinna się rozwijać – powiedział podczas orędzia wygłoszonego dziś wieczorem Prezydent RP Andrzej Duda.

Prezydent w orędziu stwierdził, że to Polacy powinni decydować o najważniejszych dla ojczyzny sprawach. – Wynik referendum da rządzącym silną legitymację do tego by pokazywać na forum międzynarodowym jednoznacznie, jaka jest wola polskiego społeczeństwa w kluczowych sprawach. Także mówić zdecydowanie „nie” wtedy, kiedy jest to konieczne. Ponieważ to właśnie wola Polaków musi mieć zawsze decydujące znaczenie w sprawach, które nas dotyczą – zaznaczył.

🇵🇱 Orędzie Prezydenta RP @AndrzejDuda



Drodzy Rodacy, Szanowni Państwo!



W niedzielę zdecydujemy o tym, jak będzie wyglądała Polska. Pokolenia Polaków walczyły o to, żeby móc samemu decydować o najważniejszych dla naszej Ojczyzny sprawach.



Dziś jest to naszym prawem i… pic.twitter.com/d3ZNfXtySn — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) October 12, 2023

Czytaj też: Odbudowa Pałacu Saskiego. Ogłoszono zwycięzcę koncepcji architektonicznej