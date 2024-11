Afera wizowa. Szef komisji przedstawił raport RDC 26.11.2024 11:58 Szef komisji ds. afery wizowej Marek Sowa przedstawił projekt raportu końcowego z kilkunastoma wnioskami. Komisja złoży 11 zawiadomień do prokuratury, m.in. na Mateusza Morawieckiego. - W Ministerstwie Spraw Zagranicznych funkcjonował korupcjogenny system umożliwiający załatwianie wiz z pominięciem obowiązujących procedur - wskazał w raporcie Sowa.

Raport ws. afery wizowej (autor: PAP/Radek Pietruszka)

Działania rządu Prawa i Sprawiedliwości przyczyniło się do niekontrolowanego napływu do Polski tysięcy migrantów. Tak wynika z ustaleń komisji śledczej do spraw afery wizowej. Komisja przygotowała projekt raportu końcowego.

Dokument przedstawił przewodniczący komisji, poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Jak mówił, w czasach rządów PiS polską wizę można było dostać za łapówkę, a o całej sprawie wiedzieli najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy:

- W Ministerstwie Spraw Zagranicznych funkcjonował korupcjogenny system umożliwiający załatwianie wiz z pominięciem obowiązujących procedur. Politycy PiS posiadali wiedzę o procederze, jego skali i kierunkach migracji. Pomimo to nie podjęli działań, aby zapobiec tej sytuacji. Afera wizowa pogorszyła stan polskiego bezpieczeństwa i negatywnie wpłynęła na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej - wskazał.

Wedle zapowiedzi przewodniczącego Sowy, komisja wystosuje 11 zawiadomień do prokuratury. Będą one dotyczyły byłych ministrów i urzędników w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, z byłym premierem Mateuszem Morawieckim na czele i z ówczesnymi szefami MSWiA i MSZ - Mariuszem Kamińskim i Zbigniewem Rauem.

Zarzuty te dotyczą stworzenia korupcjogennego systemu w MSZ i demontażu systemu wizowego. Członkowie komisji zarzucają także politykom PiS, że stworzyli szybką i nietransparentną ścieżkę legalizacji pobytu cudzoziemców z krajów wysokiego ryzyka.

Na 3 grudnia zaplanowano debatę nad raportem końcowym. Do tego czasu członkowie komisji mogą zgłaszać poprawki do projektu. Następnie sprawozdanie trafi do marszałka Sejmu i to on zdecyduje o terminie rozpatrzenia dokumentu na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

