A. Duda w rocznicę Powstania Styczniowego: wspominając ofiarność przodków, napełniamy serca duchem ich odwagi RDC 21.01.2024 14:32 Wspominając ofiarność przodków, napełniamy serca duchem ich odwagi; raz jeszcze podejmujemy wielkie zobowiązanie, by razem budować pomyślną przyszłość - powiedział na cmentarzu na Rossie w Wilnie prezydent Andrzej Duda podczas niedzielnych obchodów 161. rocznicy Powstania Styczniowego.

Prezydent Andrzej Duda (autor: PAP/Valdemar Doveiko)

Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w obchodach 161. rocznicy Powstania Styczniowego w Wilnie. W trakcie uroczystości prezydent Duda podziękował prezydentowi Litwy Gitanasowi Nausedzie za "ważne gesty, które w ostatnich latach wzbudziły wdzięczność Polaków", m.in. obecność podczas 610. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

"Często wracam myślami również do ubiegłorocznych uroczystości z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, kiedy to miałem zaszczyt gościć pana prezydenta Nausedę wraz z małżonką w Warszawie. To właśnie tam, w stolicy Polski 22 stycznia 1863 roku niepodległościowi konspiratorzy powiedzieli +nie+ brutalnym represjom władz carskich" - zaznaczył Duda.

Przypomniał, że "z Warszawy popłynęło wtedy wezwanie do ludu Polski, Litwy i Rusi, aby przeciwstawił się despotii, wziął udział w zbrojnej konfrontacji europejskiej cywilizacji z dzikim barbarzyństwem".

"Słowa tamtego manifestu przemawiają do nas silnie również dzisiaj. Od stuleci bowiem nie ustaje pokojowy i zbrojny opór przeciwko tej samej przemocy, podbojowi, grabieży i poniżeniu, przeciwko nieludzkiemu porządkowi znanemu jako +ruski mir+. Kolejnym etapem tych zmagań jest obecnie pełnoskalowa inwazja Rosji na niepodległą Ukrainę, a także zaciskająca się wokół Białorusi pętla, jaką jest zależność reżimu mińskiego od Kremla" - podkreślił Duda.

Dodał, że "sprzeciwiając się neoimperialnej polityce Rosji, wolne narody Europy Środkowej i Wschodniej niosą solidarnie wsparcie walczącym Ukraińcom i białoruskiej opozycji demokratycznej".

Prezydent zwrócił uwagę, że "wspominając ofiarność przodków, napełniamy nasze serca duchem ich odwagi, godności i umiłowania wolności". "Raz jeszcze podejmujemy wielkie zobowiązanie, by pamiętając o wspólnej, wielkiej i dumnej historii razem budować naszą pomyślną przyszłość" - podsumował.

