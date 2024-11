B. Żelazowska: Szymon Hołownia jest naturalnym kandydatem Trzeciej Drogi na Prezydenta RP

Naszym naturalnym wyborem na wspólnego kandydata na prezydenta całej koalicji jest Szymon Hołownia - mówiła w Polskim Radiu RDC Bożena Żelazowska. Wiceminister kultury i polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego wskazała w „Polityce w południe”, że obecny marszałek Sejmu może liczyć na poparcie Trzeciej Drogi. Odniosła się do słów Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zaapelował do całej koalicji rządzącej, żeby wystawić jednego, wspólnego kandydata, co miałoby zwiększyć szanse wygranej z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości.