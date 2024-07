Bon energetyczny. Wnioski będzie można składać na poczcie RDC 23.07.2024 15:09 Na Poczcie Polskiej można będzie złożyć wniosek o bon energetyczny - poinformował we wtorek operator pocztowy. Poczta Polska podkreśliła, że w ten sposób wspiera osoby wykluczone cyfrowo oraz osoby, które preferują korzystanie z rozwiązań tradycyjnych.

Za pośrednictwem Poczty Polskiej można będzie złożyć wniosek o bon energetyczny - poinformowała Poczta Polska w komunikacie.

Operator pocztowy podkreślił, że wspiera osoby wykluczone cyfrowo oraz osoby, które preferują korzystanie z rozwiązań tradycyjnych (np. papierowe formularze). Zaznaczył, że wysłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej poświadczane jest pieczęcią z datą nadania. "Wniosek można nadać w placówce własnej Poczty Polskiej, filii placówki pocztowej oraz w agencji pocztowej. Łącznie klienci mają do wyboru ok.7,6 tys. lokalizacji, w których mogą nadać przesyłkę zawierającą wniosek uprawniający ich do uzyskania wsparcia" - wskazała Poczta Polska. Dodała, że wzór wniosku do wydruku znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Do kiedy złożyć wniosek?

Poczta Polska przypomniała także, że wnioski o wypłatę bonu energetycznego można składać od 1 sierpnia br. do 30 września br. przez Internet (platforma ePUAP oraz aplikacja mObywatel) oraz w formie papierowej. "W zależności od preferencji i możliwości, uprawnieni do uzyskania jednorazowego świadczenia finansowego mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej lub pisemnej. Honorowane będą zarówno wnioski składane osobiście w gminie, jak i przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej" - podał operator.

Zaznaczył, że wniosek w postaci papierowej trzeba opatrzyć własnoręcznym podpisem, w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.

Poczta Polska na mocy decyzji prezesa UKE z 2015 roku pełni funkcję pocztowego operatora wyznaczonego do 31 grudnia 2025 r.

Dla kogo bon energetyczny?

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym. Gospodarstwom jednoosobowym będzie przysługiwało wsparcie w kwocie 300 zł, dwu- i trzyosobowym - 400 zł, gospodarstwa liczące od czterech do pięciu osób otrzymają 500 zł, a sześcioosobowe i większe - 600 zł. Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. W zależności od wielkości gospodarstwa wyniesie zatem od 600 do 1200 zł.

Przy wypłacie bonu obowiązywać będą dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie też zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.

