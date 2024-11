Dziś w Senacie ustawa o obronie cywilnej. Eksperci w Debacie RDC: My musimy to robić na już Adam Abramiuk 20.11.2024 10:32 Nie mamy czasu na budowę obrony cywilnej. My musimy to robić na już - mówili w Polskim Radiu RDC eksperci ds. bezpieczeństwa. W Debacie RDC rozmawialiśmy o pracach nad ustawą w kontekście trwającego konfliktu na Ukrainie. Wczoraj minęło 1000 dni wojny. Państwa Europejskie obecnie prowadzą coraz większe zbrojenia i przygotowania do ewentualnego starcia z Rosją.

Senat zajmie się dziś ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, zakładającą powstanie systemu ochrony ludności, który będzie mógł się przekształcić w obronę cywilną. Na realizację nowych rozwiązań rząd będzie przeznaczać rocznie nie mniej niż 0,3 proc. PKB.

O pracach nad projektem rozmawialiśmy w Polskim Radiu RDC. Eksperci do spraw bezpieczeństwa wskazali w Debacie RDC, że nie mamy już czasu na budowę obrony cywilnej. Państwa Europejskie obecnie prowadzą coraz większe zbrojenia i przygotowania do ewentualnego starcia z Rosją. M.in. kraje skandynawskie prowadzą działania, które mają oswoić obywateli z ryzykiem wystąpienia kryzysu lub wybuchu wojny.

- Już jesteśmy obiektem agresji poniżej progu wojny kinetycznej. Wszyscy właściwie eksperci uważają, że najgroźniejszy z punktu widzenia ewentualnej agresji Rosji będzie rok 2025 - mówił Marek Budzisz z Think Tanku Strategy & Future.



Jak podkreślił Kamil Pachecki, członek Klubu Jagiellońskiego, to pierwsza próba zagospodarowania tego tematu, ale - jak wskazał - dobrze że ta ustawa w ogóle powstaje.

- Mercedes to ta ustawa to nie jest. Jeżeli byśmy się tak przyczepili do pojazdów, może skuter. Ale do tej pory mieliśmy bilet na tramwaj, to szczerze mówiąc skasowany już - powiedział.



Daniel Sosin, prezes Stowarzyszenia Ochotnicza Obrona Cywilna podkreślał, że głównym filarem musi być współpraca służb i wojska oraz obrony cywilnej.

- Na szczęście doszliśmy do tego przekonania również i nadrabiamy teraz zaległości. Widzę, że tempo jest szybkie. Ona oczywiście ma swoje managementy, a ona przewiduje właśnie udział organizacji pozarządowych, tak jak na przykład to robią Szwedzi, że właśnie oni wręcz zachęcają, państwo zachęca, żeby do takich organizacji przystępowali obywatele, żeby się angażować lokalnie i działali - wyjaśnił.



Ustawa o obronie cywilnej 8 listopada została przyjęta przez Sejm. Obecnie jest procedowana przez Senat.

