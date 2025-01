Krzysztof Bosak o deklaracjach D. Trumpa: to jedna wielka niewiadoma Adam Abramiuk 21.01.2025 13:08 To będzie czas wstrząsów i - nie ukrywam - obaw - tak o rozpoczęciu prezydentury Donalda Trumpa mówił w Polskim Radiu RDC Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu z Konfederacji wskazał, że polityka nowego prezydenta USA wobec naszego regionu jest jedną wielką niewiadomą. Szczególnie, jeżeli chodzi o dalszy los wojny w Ukrainie.

Krzysztof Bosak (autor: RDC)

Donald Trump został w poniedziałek zaprzysiężony na 47. prezydenta USA. W swoim inauguracyjnym przemówieniu zapowiedział m.in. wysłanie wojsk na południową granicę, wprowadzenie stanu wyjątkowego w energetyce czy przejęcie kontroli nad Kanałem Panamskim. Zapowiedział też szybkie zakończenie wojny w Ukrainie.

Deklarację tę skomentował w Polskim Radiu RDC wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak. Jak powiedział, to będzie czas wstrząsów i obaw.

- Na jakich warunkach prezydent Trump będzie decydował się kończyć wojnę na Ukrainie. To, że 24 godziny mu to zajmie, to była retoryka kampanijna, retoryka przed objęciem urzędu. Prezydent Trump lubi bardzo retorykę - wskazał.





Jak podkreślał Bosak, nawet sam Trump nie wie, jakie będą plany wobec Ukrainy i Polski.

- Magia sytuacji polega na tym, że nikt nie wie. Moim zdaniem nawet sam prezydent Trump nie wie. Bo on nie jest człowiekiem, który układa bardzo precyzyjną strategię, po czym przez kilka lat ją realizuje. On jest biznesmenem, który lubi szybkie i twarde negocjacje, lubi czynnik ludzki w polityce, lubi konfrontację charakterów. Takim właśnie partnerem do negocjacji jest dla niego bez wątpienia Władimir Putin - powiedział wicemarszałek Sejmu.



Donald Trump będzie prezydentem przez kolejne 4 lata. Zastąpił w Białym Domu Joe Bidena.

W poniedziałek, tuż po zaprzysiężeniu powiedział, że spotka się z Władimirem Putinem, i powtórzył, że zamierza zakończyć wojnę w Ukrainie jak najszybciej. Potem stwierdził, że zobaczy, jak pójdzie jego pierwsza rozmowa z Putinem, która ma się odbyć "wkrótce". Dodał, że Putin "nie może być zachwycony" tym, jak idzie mu wojna, oceniając rosyjskie straty wojenne na milion.

"Myślę, że on niszczy Rosję, nie przyjmując porozumienia (...). Rosja jest w wielkich tarapatach" - powiedział. Jak stwierdził, choć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce dojść do porozumienia, to nie jest pewien, czy chce to zrobić Putin.

