Amerykanista w RDC o prezydenturze D. Trumpa: rozpoczęła się złota era USA Miłosz Kuter 21.01.2025 11:36 Rozpoczęła się złota era dla Stanów Zjednoczonych – uważa amerykanista prof. Zbigniew Lewicki. Wczoraj Donald Trump złożył przysięgę na wierność konstytucji i został 47. prezydentem USA. – To jest ten okres, kiedy Ameryka raz jeszcze powraca do korzeni i do dbania o tego, co jest najważniejsze dla Amerykanów, a nie dla świata – powiedział w Polskim Radiu RDC prof. Lewicki.

Donald Trump (autor: ALLISON DINNER/PAP/EPA)

W Polskim Radiu RDC amerykanista prof. Zbigniew Lewicki skomentował zaprzysiężenie Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA.

Ceremonie inauguracyjne odbyły się w poniedziałek na Kapitolu, czyli w siedzibie amerykańskiego parlamentu.

Zdaniem amerykanisty przyszłość USA maluje się teraz w bardzo jasnych barwach.

– Naprawdę głęboko wierzę, że rozpoczęło się przynajmniej dwanaście lat złotej ery amerykańskiej. Dwanaście, bo cztery lata prezydentury Trumpa i powiedzmy, że osiem lat prezydentury Vance'a. To jest ten okres, kiedy Ameryka raz jeszcze powraca do korzeni i do dbania o tego, co jest najważniejsze dla Amerykanów, a nie dla świata – ocenił prof. Lewicki.

Donald Trump w pierwszych godzinach swojego urzędowania podpisał szereg rozporządzeń, które znacznie zmieniają politykę Stanów Zjednoczonych w wielu obszarach. Nowy prezydent USA zdecydował m.in. o zmianie polityki migracyjnej oraz wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego.

Trump i Ukraina

Profesor Lewicki odniósł się również do kwestii wojny na Ukrainie. Zwrócił uwagę, że w negocjacjach z Rosją Stany Zjednoczone odegrają ważną rolę.

– Ważne jest to, że Zełenski uznał rzeczywistość, że nie uda się odzyskać wszystkich ziem zagarniętych przez Rosję i że jakaś forma kompromisu jest konieczna. Myślę, że uda się do tego namówić także Putina i w stosunkowo niedługim czasie dojdzie do jakiejś formy zawieszenia działań zbrojnych – powiedział ekspert.

Z kolei sam prezydent Ukrainy powiedział, że „zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta USA to dzień zmian i nadziei na rozwiązanie wielu problemów, w tym globalnych”.

Według Wołodymyra Zełenskiego zapowiadana polityka pokoju poprzez siłę daje szanse na osiągnięcie trwałego i sprawiedliwego pokoju.

Czytaj też: M. A. Orliński w RDC o Trumpie: czas pokaże, czy za deklaracjami pójdą konkretne decyzje