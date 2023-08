Dwie osoby zatrzymane w związku z pożarem kilkuset bel słomy w Szerominku w powiecie płońskim Alicja Śmiecińska 30.08.2023 11:26 Dwie osoby zatrzymane w związku z pożarem kilkuset bel słomy w Szerominku w powiecie płońskim. Jak dowiedziało się RDC, policja wszczęła postępowanie w tej sprawie.

3 Dwie osoby zatrzymane w związku z pożarem kilkuset bel słomy w Szerominku w powiecie płońskim (autor: OSP Płońsk)

Dwie osoby zatrzymane w związku z pożarem kilkuset bel słomy w Szerominku w powiecie płońskim. Jak się dowiedzieliśmy, policja wszczęła postępowanie w tej sprawie.

– Ustalamy czy ogień podłożony został celowo – mówi Kinga Drężek Zmysłowska rzecznik płońskiej policji.

– Straż pożarna, która prowadziła akcję gaśniczą wskazała, że najprawdopodobniej było to podpalenie. Aktualnie w płońskiej Komendzie Wydział Kryminalny prowadzi postępowanie, w ramach którego będzie wyjaśnione, w jaki sposób doszło do pożaru. Zatrzymane są 2 osoby, 45-letni mężczyzna i 30-letnia kobieta. Osoby te zatrzymane są do wyjaśnienia – przekazała Drężek Zmysłowska.

W pożarze spaliło się 700 bel słomy, straty wstępnie oszacowano na 80 tysięcy złotych.

To była długa akcja gaśnicza. – Cała akcja trwała 6 godzin 20 minut a przypuszczalna przyczyna zdarzenia to było podpalenie. Jeżeli chodzi o ustalenie faktycznej przyczyny, tutaj będzie zajmowała się sprawą policja – mówi zastępca komendanta PSP w Płońsku Janusz Majewski

Sprawcy podpalenia może grozić nawet do 5 lat więzienia W ugaszaniu pożaru brało udział 7 zastępów straży pożarnej . Na szczęście ogień nie zajął pobliskich zabudowań.

Czytaj też: Posiedzenie sztabu kryzysowego w Siedlcach. Powodem jest legionella

Źródło: RDC Autor: Alicja Śmiecińska/AP