Są już dwie nowe ulice na osiedlu Zielony Jar w Płocku Agnieszka Pazdecka-Maruszak 31.05.2023 17:52 Dwie nowe drogi powstały w Płocku. To osiedlowe ulice na Zielonym Jarze, które wpisują się w układ komunikacyjny tej części miasta. Jak zapewnia wiceprezydent miasta, dzięki nim poprawi się nie tylko komfort przejazdu, ale i bezpieczeństwo.

Nowe ulice w Płocku już gotowe (autor: Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płock)

Nowy odcinek ulicy Chrostowskiej i nowy ulica Świtalska pojawiły się w Płocku. O zmiany w tej części miasta mieszkańcy zabiegali od lat.

– W ramach tej inwestycji przede wszystkim powstał nowy odcinek ulicy Chrostowskiej, to jest ponad pięćset metrów drogi o parametrach drogi publicznej. Przy tej drodze powstały parkingi i zjazdy, jak również nowy odcinek ulicy, której wcześniej nie było, ulicy Świtalskiej. Połączył on nam tę część osiedla zarówno z ulicą Żyzną, jak i z rondem, co poprawi przede wszystkim komfort przejazdu, ale i bezpieczeństwo – mówi wiceprezydent miasta Artur Zieliński.

Budowa kosztowała prawie 10 mln zł, większość z tej kwoty – 7,2 mln zł – pochodzi z budżetu Płocka, 2 mln zł pozyskano z budżetu państwa. Do realizacji 700 tys. zł dołożył również deweloper, który w sąsiedztwie buduje bloki.

W ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie, a także kanalizacja deszczowa.

