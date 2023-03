Rowerowy Maj w Płocku. Do akcji zgłosiła się rekordowa liczba szkół Agnieszka Pazdecka-Maruszak 26.03.2023 14:07 Rekordowa liczba szkół, bo to aż 20 placówek, weźmie udział w tegorocznej akcji Rowerowy Maj w Płocku. Po raz kolejny uczniowie będą dojeżdżać na zajęcia na rowerach, hulajnogach, rolkach oraz deskorolkach, rywalizując przy tym o nagrody za najlepszą frekwencję.

Rowerowy Maj w Płocku. Do akcji zgłosiła się rekordowa liczba szkół (autor: pixabay)

O akcji mówi Marzena Kapuścińska Kierownik Referatu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu w płockim ratuszu.

- Liczymy, że prawie 11 tys. uczniów szkół tych zgłoszonych będzie przez cały maj jeździć na wszystkim, co ma kółka - rowerach, deskorolkach, hulajnogach, rolkach. Będziemy liczyć przejazdy w ramach tej akcji i nagradzać najlepsze, najbardziej zaangażowane szkoły, najbardziej zaangażowane klasy i najbardziej zaangażowanych cyklistów - tłumaczy.



Akcja ma promować zdrowy tryb życia i zachęcać do korzystania z ekologicznych środków transportu. Szósta jej edycja odbędzie się od 4 do 31 maja.

