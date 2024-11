Prace wodociągowców w Płocku. Bez wody około 1,5 tysiąca osób Katarzyna Piórkowska 28.11.2024 07:33 Problemy z wodą dzisiaj w Płocku. Zapasy muszą przygotować mieszkańcy osiedla Imielnica, ale nie tylko. Wody nie będzie mieć około 630 gospodarstw domowych, czyli ok 1,5 tys osób.

Kran (autor: pexels)

Przerwy w dostawie wody w Płocku. Chodzi o mieszkańców osiedla Imielnica, ale nie tylko. Problemy dotyczyły będą około 630 gospodarstw domowych, czyli ok 1,5 tys osób.

Powodem są prace, które muszą przeprowadzić Wodociągi Płockie.

- Nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z osiedla Imielnica, podyktowanej koniecznością wymiany zasuw wodociągowych, które odpowiadają za kontrolę przepływu wody - wyjaśnia rzeczniczka Wodociągów Płockich Agata Buczek.



Problemy z wodą będą mieć dzisiaj także mieszkańcy innych dzielnic. Wodociągi Płockie planują od 10.00 do godzin wieczornych przerwy w dostawie wody do budynków przy ul. Jesiennej 35, 37, 39 i 41, a także przy ulicach Gronowej i Zaścianek. Tu z kolei ma być włączony do eksploatacji nowo wybudowany odcinek sieci wodociągowej.

Wodociągi Płockie uprzedzają, że zaplanowane godziny przerw w dostawie wody mogą się zmieniać.

