W Płocku wzmocnią nadwiślańską skarpę. Kilka tygodni utrudnień na ul. Kazimierza Wielkiego RDC 25.10.2024 04:31 Nadwiślańska skarpa w Płocku zostanie wzmocniona. Na odcinku ok. 60 metrów zostanie wbita tam stalowa ściana z grodzic, która wzmocniona zostanie stalowymi kotwami. Pojawi się też nowa roślinność, aby stabilizować grunt. W związku z pracami, mieszkańców czekają utrudnienia.

W Płocku wzmocnią nadwiślańską skarpę. Kilka tygodni utrudnień na ul. Kazimierza Wielkiego (autor: UM Płock)

Urząd Miasta Płocka poinformował, że ponieważ wznosząca się nad Wisłą skarpa wymaga stabilizacji na odcinku ok. 60 metrów po północnej stronie ul. Kazimierza Wielkiego zaplanowano tam roboty, które będą polegały na wzmocnieniu części zbocza.

Utrudnienia na Kazimierza Wielkiego

Prace stabilizujące tę cześć nadwiślańskiej skarpy będą prowadzone przez najbliższe tygodnie, przy czym na czas ich trwania, od 29 października do 18 grudnia, zamknięty zostanie odcinek ul. Kazimierza Wielkiego o długości ok. 100 metrów na pochyłości, między skrzyżowaniem z ul. Jasną a skrzyżowaniem z Parową i Szpitalną - same skrzyżowania pozostaną jednak przejezdne, można będzie też korzystać z chodnika.

"Planowane roboty, związane z umacnianiem skarpy, mają charakter prewencyjny. To zbocze, które cały czas pracuje. Monitorujemy to i stąd decyzja, aby obecnie część wzniesienia wzmocnić" - powiedział Hubert Woźniak z płockiego Urzędu Miasta.

Jak wyjaśnił, na odcinku ok. 60 metrów nadwiślańskiej skarpy wbita zostanie w grunt na głębokość 6 metrów stalowa, pionowa ściana z grodzic, zwieńczona betonowym oczepem, przy czym będzie on zaczepiony o zapuszczone 10 metrów w głąb zbocza stalowe pręty – kotwy. "Będą one trzymać ściankę niczym liny cumujące, na przykład jacht w porcie, by +nie odpłynęła+, i nie przewróciła się pod naporem gruntu" - dodał Woźniak. Zaznaczył, że koszt tych prac, które będą finansowane z budżetu miasta, to prawie 800 tys. zł.

Urząd miasta zapowiedział, że przy okazji robót ziemnych w miejscu, gdzie nadwiślańska skarpa będzie wzmacniana, posadzone zostanie nowa roślinność, która ma dodatkowo zwiększać tam stateczność zbocza. Na czas wszystkich planowanych robót w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego wprowadzone zostaną objazdy ul. Szpitalną i Sobótką z południowej strony zamkniętego odcinka i ul. Dobrzyńską z północnej.

Osuwiska skarpy

Najstarsza, zabytkowa część Płocka położona jest na górującym nad doliną Wisły wzniesieniu o wysokości ok. 50 metrów - to Wzgórze Dominikańskie, Wzgórze Tumskie i Wzgórze Sieciecha. Znajdujące się tam parki i aleje spacerowe to najczęściej odwiedzane miejsca przez mieszkańców miasta, a także turystów.

Według zachowanych dokumentów, w XVIII wieku część Wzgórza Sieciecha wraz ze znajdującą się tam zabudową osunęła się do Wisły. Także w okresie późniejszym notowano kolejne osuwiska skarpy, choć mniej rozległe i groźne. Dane pomiarowe o ruchach płockiej skarpy zaczęto systematycznie zbierać w latach 90. XX wieku. Przeprowadzone kilka lat temu pomiary wskazały, że miejscami poszczególne warstwy zbocza przemieszczają się mniej więcej kilka centymetrów w ciągu roku w różnych kierunkach.

W 2004 r. w związku z przebudową płockiego amfiteatru nad Wisłą wzmocniono część Wzgórza Tumskiego i terenów znajdujących się poniżej. Wybudowano wtedy nowe schody biegnące znad Wisły na szczyt skarpy i aleje spacerowe. Posadzono też nowe krzewy i drzewa. Z kolei w 2012 r. zabezpieczono skarpę i osuwisko w najniżej położonej części Płocka - Grabówce, sąsiadującej z rzeką. Osuwisko uaktywniło się w czerwcu 2010 r. po intensywnych opadach deszczu i powodzi, która nawiedziła wówczas dwie gminy powiatu płockiego: Gąbin i Słubice. Inwestycję zrealizowano dzięki rządowemu wsparciu w ramach likwidacji osuwisk, które wyniosło wówczas 2,6 mln zł.

Także dzięki wsparciu finansowemu z tego programu w latach 2014-2015 wzmocniono i zabezpieczono przed osuwaniem część Wzgórza Sieciecha. Do wzmocnienia skarpy wykorzystano 100 żelbetowych pali o długości od 5 do 8 metrów i 36 stalowych gwoździ o długości 15 metrów. Zainstalowano też system osuszania, który zbiera wodę w czasie deszczu i przy pomocy rurociągów poprowadzonych pod skarpą transportuje ją w dół, gdzie jest rozsączana pod piachem plaży. Koszt inwestycji wyniósł blisko 7 mln zł, w tym 3,2 mln zł.

Z kolei w 2016 r. wzmocniona została część nadwiślańskiego wzniesienia w rejonie mostu drogowo-kolejowego im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Głównym elementem inwestycji była wtedy przebudowa betonowych schodów, które prowadzą ze Wzgórza Dominikańskiego nad rzekę, w sąsiedztwie mostowego przyczółku. Jednocześnie do zabezpieczenia wzgórza wykorzystano żelbetowe pale o długości 7 metrów. Inwestycja kosztowała prawie 1,5 mln zł, przy czym 1,1 mln zł pochodziło także z rządowego programu usuwania skutków osuwisk.

