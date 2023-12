To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Trwa projektowanie ul. Wyszogrodzkiej w Płocku

W Płocku trwa projektowanie ul. Wyszogrodzkiej. Jej poszerzenie to jedna z najbardziej oczekiwanych przez płockich kierowców inwestycji drogowych. Przebudowa obejmie odcinek od skrzyżowania z Armii Krajowej do granicy miasta w Mirosławiu. Koncepcja rozbudowy zakłada poszerzenie jezdni do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku.