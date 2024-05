Święto kolekcjonerów, sztuki i kultury. Dziś rusza XVI Jarmark Tumski w Płocku

Płock przejmą we władanie kupcy, kolekcjonerzy i kataryniarze — dziś rozpoczyna się XVI Jarmark Tumski. Do miasta przyjechało około 400 wystawców z kraju i z zagranicy. Dziś zamknięty zostanie przejazd ul. Kościuszki od pl. Narutowicza do pl. Obrońców Warszawy. Nieprzejezdny będzie też fragment ul. Mostowej. Jarmark potrwa do niedzieli.