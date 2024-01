Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka uczci druha Wacława Milke, miejskiego patrona roku Izabela Stańczak 17.01.2024 12:08 Przywrócenie pamięci o miejscach i pomysłach wprowadzonych przez Druha Wacław Milke. Tak chce uczcić rok patrona Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka. W tym roku przypada 110. rocznica jego urodzin.

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka uczci druha Wacława Milke, miejskiego patrona roku (autor: FB/Płock)

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka będzie przywracać pamięć o miejscach i pomysłach wprowadzonych przez swojego patrona, Druha Wacław Milke. W taki sposób chcą uczcić miejskiego patrona roku, wybranego przez Radę Miasta Płocka.

– Wiadomość nas zaskoczyła i ucieszyła – mówi Tadeusz Milke, wnuk Druha, obecny dyrektor zespołu Dzieci Płocka – to jest stosunkowo krótko od ogłoszenia tak naprawdę tej informacji, która dla nas była bardzo miłą niespodzianką. Na razie trwa bardzo robocze przygotowanie. Zresztą zaprosimy do współpracy szereg instytucji, z którymi dziadek był związany, ale też organizacji, których był w zasadzie inicjatorem bo Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu, Płocka Drużyna Kusznicza.

Harcmistrz Wacław Milke propagował polskie tradycje i kulturę ludową. Był organizatorem płockiego życia kulturalnego i animatorem harcerstwa. – Stworzył kilka wydarzeń i miejsc, które chcemy przypomnieć – dodaje Tadeusz Milke.

– Będziemy chcieli wykorzystać to, co w zasadzie dziadek zostawił wszystkim płotczanom. Pewne pomysły, które chyba nie straciły na aktualności, takie Dni Historii Płocka. Przywrócić pamięci Park Przyjaźni i Pokoju, ten, który jest w pobliżu starego mostu przy bulwarach wiślanych. Znowu tchnąć w nie życie, żeby to było takie miejsce, gdzie będą mogły spotykać się dzieci i młodzież – mówi Tadeusz Milke.

Druh lubił pracę z dziećmi. Jest autorem powiedzenia - „Aby zbliżyć narody, trzeba zaprzyjaźnić ich dzieci.” Drugim patronem tego roku w Płocku są Płoccy Samorządowcy Zamordowani i Zaginieni w czasie II wojny światowej.

