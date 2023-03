CPK w powiecie płockim. Mniej inwestorów w regionie Katarzyna Piórkowska 01.03.2023 19:33 Inwestorzy odpływają z gmin w powiecie płockim, gdzie CPK planuje pobudować tory dla kolei dużych prędkości. Coraz mniej osób chce się budować na terenach, które do tej pory były uważane za bardzo atrakcyjne - mówi starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz.

CPK w powiecie płockm. Mniej inwestorów w regionie (autor: publicdomainpictures.net)

- Takie bardzo mocno i prężnie rozwijające się gminy jak Brudzeń, Stara Biała, Radzanowo, gdzie wielu nowych mieszkańców przybywało, już my dzisiaj widzimy po wydawanych pozwoleniach na budowę, że jest duży spadek, a w konsekwencji doprowadzi to do zmniejszenia atrakcyjności całego powiatu i zahamuje rozwój naszej ziemi - tłumaczy starosta.



Gminy i powiat płocki powołują radę społeczną, która ma reprezentować samorządy w sporach z CPK. Także lokalne społeczności tworzą stowarzyszenia, które będą monitorowały rozwój planów związanych z budową torów kolejowych w powiecie płockim.

Czytaj też: Mieszkańcy Skaryszewa niezadowoleni z wariantów tras kolejowych CPK