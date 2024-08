Z Płocka do Warszawy w mniej niż godzinę? Mieszkańcy zadowoleni z linii kolejowej CPK Katarzyna Piórkowska 26.08.2024 17:36 Spółka CPK wybrała wariant inwestorski dla przebiegu planowanej w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego linii kolejowej pomiędzy Płockiem a Włocławkiem. Połączenie ma pozwolić na podróż z Płocka do Warszawy w mniej niż godzinę, co bardzo podoba się płocczanom.

CPK (autor: Zdjęcie ilustracyjne/CPK)

„W końcu”, „super” ale „dlaczego dopiero po 2035 roku”. Tak mieszkańcy Płocka komentują wybrany wariant inwestorki linii kolejowej CPK: Płock – Włocławek.

Dzięki tej inwestycji z Płocka do Warszawy mieszkańcy pociągiem mają dojechać w mniej niż godzinę. Płocczanom bardzo podoba się ta perspektywa.

Jest też zła informacja, według CPK zakończenie budowy linii może nastąpić po 2035 r.

Według planów CPK dzięki przedłużonej Centralnej Magistrali Kolejowej z Krakowa do Gdańska pociągi pojadą także do stolicy, a dzięki specjalnemu odgałęzieniu dojadą do centrum Płocka.

Wybrany przebieg linii CPK: Płock – Włocławek

Wybór wariantu, oznaczonego W41 zatwierdził pełnomocnik rządu ds. CPK - zaznaczyła spółka. Docelowy wariant wychodzi z węzła kolejowego CPK na terenie Gminy Teresin, omija od północy Sochaczew, i biegnie przez most na Wiśle do Wyszogrodu.

Dalej planowana linia skręca w kierunku zachodnim, biegnie przez gminy Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Radzanowo, Bielsk. W Bodzanowie-Chodkowie ma powstać stacja pasażerska. W tej okolicy planowane jest też odgałęzienie do dworca pasażerskiego w centrum Płocka.

Linia ma ominąć od północy kombinat Orlen i pobiec przez tereny gmin Bielsk, Stara Biała, Brudzeń Duży, Dobrzyń Nad Wisłą do węzła niedaleko Nowej Wsi w Gminie Wielgie. Na tym odcinku powstać ma stacja w Brudzeniu Małym.

Następnie główny przebieg linii skręca w stronę Lipna, zaś południowa odnoga poprowadzi przez most na Wiśle do stacji położonej w centrum Włocławka. W Lipnie zaplanowano stację pasażerską i węzeł z linią kolejową nr 27. Odcinek objęty studium kończy się w miejscowości Złotopole w gminie Lipno.

