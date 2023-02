Mieszkańcy Skaryszewa niezadowoleni z wariantów tras kolejowych CPK Iwona Rodziewicz-Ornoch 08.02.2023 18:14 Urząd gminy Skaryszew opublikował zaproponowane przez Centralny Port Komunikacyjny warianty tras linii kolejowej. Do czwartku 9 lutego mieszkańcy mogą wyrażać swoje opinie na ten temat, choć w mediach społecznościowych już zawrzało.

Mieszkańcy Skaryszewa niezadowoleni z wariantów tras kolejowych CPK (autor: CPK)

„Planując, kolej należałoby przeprowadzić konsultacje społeczne, a nie wstawiać mapę, z której niewiele widać”; „Nie widać miejscowości, ulic...”; „To jakaś kpina” – to tylko niektóre z komentarzy dotyczących propozycji tras kolejowych w Skaryszewie k. Radomia.

Centralny Port Komunikacyjny przedstawił cztery warianty przebiegu linii Radom – Iłża – Kunów, które dotyczą Skaryszewa. Niektóre z nich wiążą się z wyburzeniami.

– Pierwszy wariant przebiega przez miejscowość Sołtyków, zbliża się do Makowca, bardzo blisko zabudowy mieszkaniowej, potem ociera się o Skaryszew i przechodzi w kierunku Iłży. Tutaj na pewno na Zalesiu musiałoby dojść do wyburzeń gospodarstw – mówi burmistrz Skaryszewa Dariusz Piątek.

Z kolei rzecznik CPK Konrad Majszyk twierdzi, że wrzawa na forach internetowych w sprawie kolei jest niepotrzebna.

– Materiał przedstawiony przez gminę to materiał informacyjny, a nie konsultacje CPK – podkreśla. – Chcemy zbadać wszystkie osiem wariantów pod kątem społecznym, środowiskowym, finansowym. Docelowo chcemy wybrać ten, który będzie optymalny pod względem technicznym, zapewni krótkie czasy przejazdów, ale też spowoduje najmniej kolizji z otoczeniem i zabudową mieszkalną – dodaje.

Majszyk podkreśla, że to dopiero początek drogi wyznaczania wariantu inwestorskiego, a konsultacje CPK z mieszkańcami Skaryszewa dopiero będą. – One odbędą się w czasie przewidzianym prawem. Będziemy o tym informowali. To jeszcze nie jest jednak ten czas. Ten odcinek z Radomia do Kunowa przez Skaryszew jest zaplanowany do realizacji dopiero w latach trzydziestych – mówi.

Centralny Port Komunikacyjny ma powstać w 2027 roku, ok. 50 km na południe od Warszawy.

