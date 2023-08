Atak hakerski w DPS-ie w Brwilnie, pensjonariusze stracili ponad pół mln zł. Śledztwo umorzone Katarzyna Piórkowska 09.08.2023 12:24 Sprawców nie wykryto. Śledztwo w sprawie ataku hakerskiego na konta podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w powiecie płockim umorzone. Z kont pensjonariuszy zginęło ponad 500 tys. zł.

DPS w Brwilnie (autor: DPS Brwilno/Facebook)

Śledztwo w sprawie ataku hakerskiego na konta podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w powiecie płockim zostało umorzone.

- Śledczym nie udało się ustalić sprawców kradzieży - tłumaczy zastępca prokuratora rejonowego w Płocku Marcin Policiewicz. - Jeżeli chodzi o atak hakerski na konta pensjonariuszy DPS-u w Brwilnie, prowadzono postępowanie w kierunku oszustwa na szkodę powyższych pensjonariuszy. Postępowanie zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców - dodaje.

Chciała kupić akcje Orlenu

Do ataku hakerskiego doszło, gdy jedna z pracownic DPS-u dała się namówić oszustom na zakup akcji Orlenu. Podała oszustom dane kontaktowe, a hakerzy nakłonili ją do zainstalowania na laptopie oprogramowania, dzięki któremu przejęli kontrolę nad kontami bankowymi mieszkańców. – Na ten moment ustalono, że jest to łączna kwota 392 tysięcy złotych. Poszkodowanych pensjonariuszy jest na pewno kilkunastu, ale może ich być więcej – mówił na początku września 2022 roku Radiu dla Ciebie Marcin Policiewicz z Prokuratury Rejonowej w Płocku. Później ta kwota wzrosła do ponad połowy miliona złotych.

Zainstalowała oprogramowanie

Pracownica DPS, za namową oszustów, weszła w link podany w ofercie i podała swoje dane. – Zalogowała się na tę stronę, podała swoje dane osobowe. Następnie skontaktowali się z nią hakerzy i nakłonili do zainstalowania na swoim laptopie oprogramowania, dzięki któremu przejęli kontrolę nad laptopem pracownika i tym samym uzyskali dostęp i do jej konta, i do konta pensjonariuszy – wyjaśniał Policiewicz.

Kilkanaście pokrzywdzonych osób ma odzyskać część straconych pieniędzy.

Ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji wyraziła dyrektorka DPS Joanna Maria Siemiątkowska. – Wyrażam ubolewanie, że taka przestępczość ma charakter krajowy i dotyczy wszystkich Polek i Polaków. Mam nadzieję, że ta sprawa szybko zostanie rozstrzygnięta– mówiła.

Płockie starostwo, które nadzoruje DPS, poinformowało, że ostrzega przed pojawiającymi się w Internecie oszustami finansowymi, prosi o ostrożność w sieci i uczula mieszkańców przed fałszywymi ogłoszeniami cyberprzestępców.

