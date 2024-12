Były proboszcz parafii w Płocku trafi do aresztu? Chodzi o oszustwo na 4,5 mln zł Katarzyna Piórkowska 04.12.2024 17:01 Do sądu zostanie skierowany wniosek o areszt dla byłego proboszcza jednej z płockich parafii. Mężczyzna wraz z 13 innymi osobami został wczoraj zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA. Prokurator postawił im zarzuty oszustwa i uszczuplenia należności podatkowych w wysokości 4,5 mln zł. Chodzi o podejrzenie przekazywania fikcyjnych darowizn na rzecz kościoła.

Będzie wniosek do sądu o areszt dla byłego proboszcza jednej z płockich parafii, który miał poświadczać nieprawdę. Prokuratorzy zakończyli przesłuchania wszystkich 13 osób zatrzymanych we wtorek 3 grudnia przez CBA w związku z podejrzeniami o przekazywanie fikcyjnych darowizn na rzecz kościoła.

Wobec pozostałych 12 podejrzanych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, dozór policji i poręczenie majątkowe.

Prokurator postawił zarzuty oszustwa i uszczuplenia należności podatkowych. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski poinformował, że chodzi o 4,5 mln zł.

— Większość osób składała wyjaśnienia, niektóre tylko osoby odmówiły ich składania. Kilka z tych osób przyznało się do popełnienia zrzuconych im czynów i złożyło wyjaśnienia zbieżne z ustanowionym w sprawie materiałem dowodowym — powiedział Maliszewski.

Wobec tych osób prokurator zastosował poręczenia majątkowe i dozór policji. Większość zatrzymanych to mieszkańcy Mazowsza.

Do oszustw miało dochodzić w latach 2017 - 2024. Szczegóły przedstawił we wtorek Polskiemu Radiu RDC rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

— Dzisiaj rano agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 13 osób w sprawie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego oraz działalności charytatywno-opiekuńczej. Wśród zatrzymanych jest były proboszcz, który wspólnie i w porozumieniu z inną osobą wystawiał dokumenty potwierdzające otrzymanie rzekomych darowizn na rzecz płockiej parafii św. Stanisława Kostki. Proceder odbywał się w latach 2018-2024. Darczyńcy wykorzystywali darowizny do pomniejszenia należnego podatku dochodowego. Szkoda Skarbu Państwa spowodowana przestępczą działalnością tej grupy wynosi ponad 4,5 mln zł — wyjaśniał.

Do zatrzymań doszło w całym kraju.

Także we wtorek rzecznik prasowy salezjańskiej inspektorii warszawskiej ks. Piotr Sosnowski w wydanym oświadczeniu zadeklarował otwartość inspektorii na pomoc i pełną jej gotowość "współpracy z odpowiednimi organami, aby tę sprawę rzetelnie wyjaśnić".

"Przyjęliśmy do wiadomości informacje dotyczące zatrzymania byłego proboszcza płockiej parafii, należącego do naszej inspektorii" - przekazał ks. Sosnowski w stanowisku, które opublikowano we wtorek na stronie internetowej inspektorii. "Nieznany jest nam szczegółowy powód tych działań, poza informacjami prasowymi" - zastrzegł jednocześnie rzecznik prasowy salezjańskiej inspektorii warszawskiej. O oświadczeniu tym poinformowano na oficjalnej stronie na Facebooku salezjańskiej rzymskokatolickiej parafii św. Stanisława Kostki w Płocku.

